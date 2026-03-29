Epilogo a sorpresa nell'ultima tappa della Volta Catalunya di ciclismo sul circuito cittadino di Barcellona. Dopo gli attacchi ripetuti di Remco Evenepoel ad oltre trenta chilometri dall'arrivo, la corsa si è decisa con una volata tra una quarantina di corridori. La RedBull ha provato a pilotare Remco in testa, ma dopo una corsa meno selettiva del previsto, il campione olimpico ha trovato sulla strada due corridori con spiccate doti di sprinter che non gli hanno lasciato scampo. Prima Dorian Godon e poi il sorprendente Brady Gilmore lo hanno sorpassato ed è stato quest'ultimo ad andare a vincere.

🏆 Brady Gilmore ha aconseguit donar la sorpresa l'etapa final de la #VoltaCatalunya105 a Barcelona!🚴‍♂️

⏮️ Reviu l'últim quilòmetre!



🏆 Barcelona witnessed a surprising second win by @NSNCyclingTeam with two different riders!

⏮️ Watch out the last km of the race at @BCN_esports. pic.twitter.com/qnmyzEctiL — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 29, 2026

Evenepoel prova, ma Lipowitz si stacca

L'ultima giornata della Volta Catalunya, disegnata sul consueto circuito di Barcellona con la breve salita di Montjuich, ha regalato una corsa effervescente e con tanti spunti interessanti soprattutto nelle fasi centrali. Con Jonas Vingegaard ormai saldamente al comando della classifica generale, ad accendere la corsa è stato Remco Evenepoel.

La RedBull ha preparato il suo primo attacco sull'ascesa al Montjuich a 35 km dall'arrivo. Il belga ha attaccato per due giri consecutivi, ma Vingegaard gli si è incollato a ruota e il risultato principale è stato di mettere un po' in difficoltà Lipowitz e il suo posto sul podio, una situazione che ha portato Remco a non insistere.

Dopo una fase molto intensa, il gruppo si è nuovamente rinfoltito e la Visma, pur dimostrandosi un po' vulnerabile, ha potuto proteggere Vingegaard ancora per qualche chilometro. Nel penultimo giro si è accesa la battaglia tra Soler e Ciccone per la maglia dei Gpm, con l'abruzzese che ha messo il sigillo al passaggio sul Montjuich. L'ultima scalata è passata senza azioni particolarmente intense e questo ha portato ad un finale con un gruppo più folto del previsto,m ancora una quarantina di unità.

Tanti piazzamenti e la maglia dei Gpm per gli italiani

La RedBull ha guidato Evenepoel con Hindley e Lipowitz, ma da dietro sono risaliti con forza due corridori potenti come Godon e Gilmore, che è andato a vincere tra la sorpresa generale. Da segnalare i bei piazzamenti di diversi italiani, Vergallito settimo e Gualdi ottavo, e la maglia dei Gpm di Ciccone, sempre protagonista nelle tappe più impegnative in cui però le fughe non hanno avuto nessuno spazio.

La classifica finale vede la conferma della top ten già acquisita ieri. Vingegaard vince con 1'22' su Lenny Martinez e 1'30'' su Lipowitz, con Paret-Peintre, Evenepoel e Gall a seguire. Primo italiano è stato Lorenzo Fortunato, 14°.