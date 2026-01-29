Durante la puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo con Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è emersa una riflessione sul cambiamento di Jannik Sinner dopo Shanghai e sul diverso atteggiamento mentale di Carlos Alcaraz quando persegue un obiettivo.

La gestione tattica di Sinner: “Il chimico”

Dario Puppo ha osservato che, specie dopo l'evento di Shanghai, Sinner è stato “costretto a fare ‘il chimico’”, ovvero a dosare e centellinare le proprie energie e risorse. Secondo il commentatore, l'atleta italiano ha imparato a gestire con maggiore precisione le situazioni di gioco, puntando a vincere anche in tre set, senza accusare cali significativi.

Alcaraz e la determinazione: un approccio differente

Puppo ha poi evidenziato la differenza caratteriale tra i due tennisti, sottolineando come “quando Alcaraz si fissa su un obiettivo, è un’altra cosa”. Questo si riferisce alla capacità dello spagnolo di mantenere una concentrazione e una determinazione superiori di fronte a un traguardo ben definito, in contrasto con l'approccio più calibrato adottato da Sinner.

Contesto e analisi

Il commento di Puppo si inserisce nel quadro degli Australian Open, dove Sinner e Musetti hanno avuto percorsi differenti. Puppo ha accennato alle difficoltà fisiche di Musetti e all'attenzione mediatica crescente, ma ha voluto rimarcare la scelta strategica di Sinner verso un gioco più misurato e tattico, piuttosto che puramente aggressivo.

Il contesto post-Shanghai

Il riferimento a Shanghai è particolarmente significativo. Nel Masters 1000 del 2025, Sinner, da campione uscente, fu costretto al ritiro per crampi, perdendo così punti preziosi e allontanandosi dalla vetta del ranking mondiale. Questo episodio ha verosimilmente influenzato il suo successivo approccio, rendendolo più attento alla gestione fisica e mentale in campo.

In sintesi, Puppo ha delineato un Sinner più tattico, “il chimico”, e un Alcaraz capace di una focalizzazione intensa quando persegue un obiettivo, evidenziando così due distinti modi di intendere la competizione sportiva.