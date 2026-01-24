La squadra italiana di sci alpino si presenta alle gare di Coppa del Mondo con una formazione composta prevalentemente da giovani atlete. La cosiddetta "linea verde" è stata scelta per affrontare le prove di gigante e slalom, con l'obiettivo di valorizzare il talento emergente e dare spazio a nuove protagoniste nel circuito internazionale.

Le scelte della squadra italiana

In vista delle prossime gare veloci, Federica Brignone e Sofia Goggia hanno deciso di prendersi una pausa dalle competizioni per concentrarsi sugli allenamenti. In loro assenza, la squadra italiana si affida a giovani atlete come Lara Della Mea, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Asja Zenere, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli e Sophie Mathiou.

Queste atlete avranno l'opportunità di mettersi in evidenza nelle gare di gigante e slalom.

Focus sulle atlete emergenti

Oltre alle già citate Della Mea, Trocker e Collomb, in slalom saranno presenti anche Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. La scelta di puntare su una formazione giovane rappresenta una strategia per il futuro della nazionale italiana, che mira a costruire una squadra competitiva e pronta a raccogliere risultati importanti nelle prossime stagioni.

Le gare rappresentano un banco di prova significativo per le giovani azzurre, che potranno accumulare esperienza e confrontarsi con le migliori atlete del panorama internazionale. La diretta testuale degli eventi sarà disponibile su OA Sport, con aggiornamenti costanti sulle prestazioni delle italiane.