Il secondo turno del doppio femminile agli Australian Open 2026 vede Sara Errani e Jasmine Paolini, seconde teste di serie, opposte alle australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson. L’incontro, in programma nella notte italiana tra sabato 24 gennaio e domenica, è stato interrotto sul punteggio di 6‑3, 3‑6, 4‑4 a causa delle altissime temperature che hanno attivato l’Extreme Heat Protocol.

Contesto e svolgimento del match

Le due azzurre, reduci da delusioni nei tornei precedenti – Paolini eliminata al terzo turno del singolare e Errani uscita nel doppio misto – puntano tutto sul doppio femminile, dove sono considerate le favorite assolute.

Il match si è svolto alla ANZ Arena, secondo incontro della sessione notturna, con inizio previsto alle ore 00.30 italiane.

Il confronto è stato equilibrato: Errani e Paolini hanno vinto il primo set 6‑3, perso il secondo 3‑6 e si trovavano avanti 4‑1 nel terzo, prima della rimonta delle australiane che hanno raggiunto il 4‑4. Proprio in quel momento, l’incontro è stato sospeso per il caldo estremo.

Sospensione e conseguenze

L’interruzione è avvenuta nel momento più delicato del match, con le azzurre in vantaggio ma sotto pressione per la rimonta delle avversarie. Il protocollo ha imposto la sospensione e la ripresa non è prevista prima delle ore 8.00 italiane, con alcune fonti che indicano addirittura le 8.30 come orario più realistico.

La pausa potrebbe rappresentare un’occasione per Errani e Paolini di recuperare lucidità e concentrazione, interrompendo il momento favorevole delle australiane.

Il torneo

Il tabellone del doppio femminile vede Errani e Paolini al secondo posto tra le teste di serie, con Birrell e Gibson ammesse grazie a una wild card. Il torneo si svolge a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026.

La coppia australiana ha superato il primo turno contro un duo giapponese, mentre Errani e Paolini avevano esordito con una vittoria convincente contro Lumsden e Tang.