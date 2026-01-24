Jannik Sinner ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open, superando lo statunitense Eliot Spizzirri in quattro set (4‑6, 6‑3, 6‑4, 6‑4) dopo quasi quattro ore di gioco. La partita è stata caratterizzata da crampi e condizioni climatiche estreme, ma il campione altoatesino ha dimostrato grande resilienza. Ora lo attende un derby tutto italiano contro Luciano Darderi. Anche Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi, completando un tris azzurro nella seconda settimana del torneo.

La partita di Sinner: sofferenza e resilienza

Il campione altoatesino ha ceduto il primo set, ma ha reagito con determinazione nel secondo e nel terzo, nonostante i crampi che lo hanno colpito in più parti del corpo. Il match si è svolto in condizioni di caldo opprimente. La sospensione prevista dal regolamento per il caldo estremo ha permesso la chiusura del tetto del Rod Laver Arena, offrendo a Sinner un momento di recupero decisivo.

Il risultato finale è stato 4‑6, 6‑3, 6‑4, 6‑4, in una partita durata quasi quattro ore. Sinner ha così centrato la sua diciottesima vittoria consecutiva, una delle serie più lunghe della sua carriera, e si prepara ad affrontare Darderi agli ottavi.

Musetti e Darderi: altri due azzurri in corsa

Luciano Darderi, numero venticinque del mondo, ha eliminato il russo Karen Khachanov (numero diciotto) con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 6‑3, 6‑4, guadagnandosi il derby con Sinner agli ottavi.

Lorenzo Musetti ha invece superato il ceco Tomas Machac in cinque set (5‑7, 6‑4, 6‑2, 5‑7, 6‑2), in un match durato poco meno di quattro ore e mezza. È la prima volta che il toscano raggiunge gli ottavi nel primo slam stagionale. Il suo prossimo avversario uscirà dal confronto tra Stan Wawrinka e Taylor Fritz.

Il ruolo decisivo del regolamento sul caldo

La sospensione del gioco e la chiusura del tetto sono state attivate in base al livello massimo della scala di stress da caldo, consentendo a Sinner una pausa di circa dieci minuti che si è rivelata cruciale per il suo recupero fisico.

Dopo la ripresa, l’azzurro ha ribaltato il terzo set da 1‑3 a suo favore, cambiando l’inerzia del match.

Il regolamento sul caldo estremo ha avuto un impatto significativo anche nella partita di Musetti, che ha beneficiato di una breve interruzione nel quinto set per la chiusura del tetto, contribuendo al suo successo finale.