La Nazionale italiana di softball ha conquistato la terza vittoria consecutiva contro le Bravas a León, in Messico, imponendosi per 10-6 in un match intenso e ricco di emozioni.

La rimonta azzurra e il controllo del match

L'incontro è iniziato con un vantaggio per l'Italia, grazie a un triplo di Dayton. Le Bravas hanno risposto immediatamente con un fuoricampo di Lucas e un punto di Gasparotto, portando Longhi a casa base e ribaltando il risultato sul 2-1. Tuttavia, tra il terzo e il quarto inning, l'Italia ha preso il comando della partita con un parziale di 6-0, grazie a un fuoricampo da due punti di Piancastelli e all'ottima performance offensiva di Dayton.

Le Bravas hanno tentato di reagire, rendendo il finale più combattuto, ma il risultato finale è rimasto a favore delle Azzurre: 10-6.

Il programma: ultimo test contro le Bravas

L'ultimo test match contro le Bravas si terrà nella notte di sabato 17 gennaio, con inizio alle 2:30 ora italiana. Sarà un'ulteriore occasione per valutare la preparazione della squadra.

Questo successo sottolinea la solidità del team e la sua abilità nel reagire nei momenti cruciali della partita. Questi elementi saranno essenziali per affrontare con ottimismo l'ultima sfida contro le Bravas. Il raduno in Messico si sta rivelando un'esperienza preziosa per la squadra, che punta a rafforzare il gruppo in vista dei prossimi impegni internazionali. La capacità di adattamento e la determinazione dimostrate finora sono segnali incoraggianti per il futuro.