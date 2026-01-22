La Nazionale italiana di speed skating è pronta per l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026, in programma a Inzell, in Germania, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Questo evento rappresenta l’ultimo test agonistico prima delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e la squadra azzurra si presenta al completo.

I convocati

Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha convocato quattordici atleti per la trasferta alla Max Aicher Arena, sede abituale della preparazione pre‑stagionale della squadra tricolore. Nel settore maschile, saranno in gara Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello e Jeffrey Rosanelli.

Per le donne, invece, convocate Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen e Maybritt Vigl.

Il programma

Il programma prevede gare sui 3000 metri femminili e sui 5000 metri maschili. In questa tappa, al posto dell’inseguimento a squadre, si disputerà la specialità non olimpica della Team Sprint. L'appuntamento è cruciale per valutare la condizione degli atleti in vista dei Giochi di Milano Cortina.

Il contesto

La tappa di Inzell è la quinta e ultima del circuito di Coppa del Mondo 2025‑2026, che si è svolto tra novembre e gennaio. Il calendario comprende cinque tappe, tra cui Salt Lake City, Calgary, Heerenveen e Hamar. Tutte le tappe sono valide come qualificazioni per le Olimpiadi e per i Campionati del Mondo Allround e Sprint.

La scelta di Inzell non è casuale: la Max Aicher Arena è una delle sedi storiche per la preparazione italiana e ospita regolarmente test internazionali e competizioni di alto livello.