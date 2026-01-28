Strava, l'app di riferimento per ciclisti di ogni livello, ha recentemente compiuto un'operazione senza precedenti nel mondo del ciclismo, rimuovendo milioni di attività sospette dalle sue classifiche dei segmenti. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo da parte della comunità ciclistica, che ha visto ripristinata l'integrità delle classifiche.

Attenzione focalizzata sui primi 100 tempi di ogni segmento

Su Strava ogni ciclista può caricare le proprie attività e entrare nelle classifiche dei vari segmenti, i KOM, con i tempi segnati durante gli allenamenti.

Negli ultimi anni, l'utilizzo di biciclette elettriche e mezzi a motore da parte di alcuni utenti aveva portato alla saturazione delle classifiche con risultati a dir poco sospetti. Questi ciclisti, spinti dalla voglia di conquistare un tempo record, avevano caricato attività chiaramente non conformi, compromettendo l'affidabilità delle classifiche e creando malcontento tra i corridori onesti.

Con la recente pulizia, Strava ha rimosso ben 2,3 milioni di attività legate a e-bike e 1,6 milioni effettuate con auto. Di conseguenza, circa 293.000 ciclisti hanno riacquistato i loro legittimi posti nelle top ten delle varie classifiche dei KOM. Questo cambiamento rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le frodi sportive su piattaforme digitali.

La strategia adottata da Strava per affrontare questo problema è stata rivelata da un ingegnere dell'azienda in un post su Reddit. L'implementazione di tre modelli di apprendimento automatico ha consentito di identificare schemi sospetti nei dati delle attività. Focalizzandosi sui primi 100 tempi di ogni segmento a livello mondiale, Strava ha potuto esaminare più da vicino le performance degli utenti.

I modelli analizzano diverse variabili, cercando "impronte digitali" specifiche associate all'uso di e-bike. Tra i segnali d’allerta, ci sono velocità anomale in salita, andamenti di velocità particolarmente uniformi e la mancanza di variazioni tipiche dello sforzo umano. Inoltre, il monitoraggio della frequenza cardiaca rivela importanti dettagli: i tentativi di KOM autentici sono spesso caratterizzati da un aumento significativo della frequenza cardiaca, assente quando si utilizza una e-bike o un'auto.

Classifiche apposite per le e-bike

L'impatto di questa operazione è stato particolarmente evidente nelle aree turistiche, dove le biciclette elettriche a noleggio hanno preso piede, distorcendo le classifiche locali. È importante notare che l'intento di Strava non è quello di penalizzare gli utilizzatori di e-bike. L’azienda ha infatti creato una categoria separata per queste attività, riconoscendo il loro valore e il piacere che possono offrire. L'iniziativa mira unicamente a preservare l'integrità delle classifiche tradizionali, per garantire che coloro che si allenano duramente possano ricevere il riconoscimento che meritano.

La risposta della comunità ciclistica è stata estremamente positiva, segnalando che questo passo è stato non solo necessario ma anche apprezzato da chi vive e respira il ciclismo.