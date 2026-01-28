Jonathan Milan ha ottenuto un'altra vittoria all'AlUla Tour in Arabia Saudita, aggiudicandosi anche la seconda tappa e replicando il successo della frazione inaugurale. Il ciclista friulano, in forza alla Lidl‑Trek, ha superato in volata i diretti concorrenti, il connazionale Daniel Skerl e il tedesco Pascal Ackermann, rafforzando ulteriormente la sua posizione nella classifica generale.

La volata decisiva

La seconda tappa si è conclusa nei pressi della stazione ferroviaria di Al Manshiyah. Milan è stato abilmente lanciato dai suoi compagni di squadra, riuscendo a superare con relativa facilità sia Skerl che Ackermann.

Il 25enne ha espresso la sua soddisfazione: “È stato uno scenario da sogno, sono davvero contento di come ci siamo comportati oggi, soprattutto di fronte agli attacchi del vento trasversale. Alla fine è stato quasi facile”.

Classifica generale e prospettive future

Grazie a questa seconda affermazione consecutiva, Milan consolida il suo primato nella classifica generale, aumentando il suo vantaggio a 14 secondi sul belga Milan Fretin. Tuttavia, la sua leadership potrebbe essere messa alla prova nella tappa successiva, che prevede un arrivo in salita su un tratto di cinque chilometri, un percorso potenzialmente meno favorevole per le sue caratteristiche di velocista.

Il contesto della corsa

L’AlUla Tour, giunto alla sua sesta edizione, si articola in cinque tappe, con un calendario che va dal 27 al 31 gennaio.

La competizione, promossa per la prima volta alla categoria UCI ProSeries, presenta un percorso variegato, offrendo sfide sia per gli sprinter che per gli scalatori. Sono previsti due arrivi in salita, distribuiti tra le tappe centrali e finali. Il tracciato si snoda attraverso suggestivi paesaggi desertici e siti archeologici, creando uno scenario tanto impegnativo quanto affascinante per i partecipanti.