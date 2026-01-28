Federica Brignone è tornata a gareggiare nelle discipline veloci: mercoledì mattina ha preso parte alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans‑Montana, tappa conclusiva della Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi invernali.

La condizione di Brignone in vista delle Olimpiadi

La campionessa valdostana, reduce da un brillante sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz, ha voluto verificare la propria condizione sulle nevi svizzere in vista dei Giochi. Le due prove cronometrate, discesa e superG, rappresentano un banco di prova fondamentale per lei e il suo staff, un'opportunità per affinare la preparazione in un contesto competitivo.

La prima prova cronometrata a Crans‑Montana

La prima prova cronometrata è iniziata alle ore 10.30. Brignone, scesa con il pettorale numero 1, ha cercato confidenza con il tracciato, chiudendo con un ritardo di 2 minuti e 38 centesimi rispetto alla leader della giornata, l’austriaca Nina Ortlieb. Tra le atlete italiane, la migliore è stata Nicol Delago, settima, seguita da Laura Pirovano (sedicesima), Sofia Goggia, Nadia Delago, Elena Curtoni, Asja Zenere e Roberta Melesi.

Il gruppo azzurro e le prospettive future

Accanto a Brignone, l’Italia schiera un gruppo competitivo composto da Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Asja Zenere. Tutte sono chiamate a misurarsi su un pendio che in passato ha regalato soddisfazioni agli azzurri, un test importante in vista delle prossime Olimpiadi.

Dettagli tecnici e programma

La prova cronometrata di mercoledì si è disputata su un tracciato ridotto a causa del vento. Nina Ortlieb ha fatto segnare il miglior tempo con 1’14"87, mentre Nicol Delago si è confermata la migliore delle italiane con un distacco di 0"93. Brignone ha concluso con un gap di 2"38, precedendo Asja Zenere (+3"00) e Roberta Melesi (+3"09). La seconda prova è in programma giovedì, mentre la discesa ufficiale scatterà venerdì alle ore 10.