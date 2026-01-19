Elisabetta Cocciaretto è pronta per il debutto nel tabellone principale degli Australian Open 2026. La tennista italiana affronterà al primo turno l’austriaca Julia Grabher. L’incontro si terrà a Melbourne Park; orario e campo saranno comunicati nel programma ufficiale del torneo.

Il match tra Cocciaretto e Grabher

La sfida tra Cocciaretto e Grabher è un appuntamento importante per il tennis italiano. Le due atlete si sono già incontrate in passato, e Cocciaretto ha vinto il loro precedente confronto diretto. L’azzurra arriva a questo primo Slam stagionale dopo aver superato le qualificazioni.

Come seguire la partita in diretta

La partita sarà trasmessa in streaming sulle piattaforme che detengono i diritti degli Australian Open. Gli appassionati potranno seguire l’evento su Discovery+, con la possibilità di scegliere tra i diversi campi. Alcuni incontri, specialmente quelli con protagonisti italiani, saranno visibili anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili tramite servizi come DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

La copertura degli Australian Open 2026 in Italia

La copertura degli Australian Open 2026 in Italia prevede la trasmissione in streaming delle partite su Discovery+. La trasmissione in chiaro delle semifinali e finali con atleti italiani dipenderà dalle scelte dei broadcaster. Sarà possibile seguire tutte le fasi del torneo grazie alle piattaforme digitali dedicate.