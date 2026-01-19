Mattia Bellucci, tennista di Busto Arsizio, è pronto per il primo turno dell’Australian Open 2026 contro il norvegese Casper Ruud, plurifinalista Slam ed ex numero due al mondo. L’incontro, sulla carta proibitivo per l’azzurro, rappresenta comunque un’occasione da affrontare senza particolari pressioni.

Quando e dove vedere la partita

Il match tra Bellucci e Ruud si disputerà sul campo Margaret Court Arena, come secondo incontro della sessione serale, con inizio previsto alle ore 9.00 (ora italiana). Ad aprire la serata sarà il confronto femminile tra Donna Vekic e Mirra Andreeva.

Le aspettative per Bellucci e Ruud

Bellucci ha già calcato il campo del primo turno dello Slam australiano nel 2023, quando fu eliminato da Benjamin Bonzi. Ora, con maggiore esperienza nel circuito, affronta un avversario di alto livello come Ruud, che pur non essendo al massimo della forma, resta un giocatore di grande esperienza e qualità. Il norvegese punta a eguagliare il suo miglior risultato a Melbourne, il quarto turno raggiunto nel 2021.

Il rapporto di Ruud con il tennis sembra essere cambiato, tanto che si vocifera di un suo possibile forfait per restare accanto alla moglie in vista della nascita del loro primo figlio, un evento di primaria importanza personale.

I protagonisti dell'Australian Open 2026

Il tabellone maschile dell’Australian Open 2026 vede tra i protagonisti Jannik Sinner, campione in carica, e Carlos Alcaraz, determinato a completare il career Grand Slam. Novak Djokovic punta a un record di venticinque titoli major, mentre Stan Wawrinka è all'ultima partecipazione al torneo.

Bellucci è considerato outsider: le quote lo danno a quattro virgola trenta, mentre Ruud è nettamente favorito a uno virgola venti. Il match è previsto per lunedì diciannove gennaio alle dieci e trenta ora italiana.