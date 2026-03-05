Lando Norris è intervenuto nel media day del giovedì in vista del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma sul circuito di Albert Park a Melbourne. Il campione del mondo ha spiegato che, nonostante la McLaren non parta da favorita assoluta a causa del nuovo regolamento tecnico, è convinto che la stagione sarà lunga e che il team saprà migliorare nel corso dell’anno.

Una stagione da difendere con pazienza e fiducia

“Non credo che partiremo con il piede sbagliato – ha detto Norris – Anche se sei il secondo, il terzo o il quarto più veloce non lo vedo come un problema.

Penso che sia comunque un’ottima posizione da cui partire. Negli anni precedenti, quando era più difficile migliorare a stagione in corso, abbiamo dimostrato di potercela fare. E continuo a credere che sarà una stagione lunga. Una delle grandi lezioni dell’anno scorso è stata quella di non lasciarsi condizionare troppo da una o due gare andate male o da un inizio di stagione difficile. Si può sempre tornare a essere competitivi, purché si continui a spingere con il lavoro.”

Fiducia nel team e prospettive di crescita

Il britannico ha aggiunto: “Ho molta fiducia nella squadra e credo che anche se non inizieremo nel migliore dei modi saremo comunque in grado di lavorare nel modo più efficiente possibile per apportare miglioramenti e introdurre novità importanti più avanti nel corso della stagione, per cambiare le cose se necessario.

Ma anche se iniziamo in buona forma, mi aspetto che continuiamo così e che miglioriamo molto verso la metà della stagione. Di certo non saranno i risultati di questo fine settimana o delle prime gare dell’anno ad indirizzare il Mondiale.”

La seconda metà di stagione: un impegno costante

In un contesto simile, già nella stagione 2025 Norris aveva anticipato che la seconda parte dell’anno sarebbe stata “lunga, complicata e impegnativa”, sottolineando la necessità di affrontare gara dopo gara e di mantenere concentrazione e costanza per restare in lotta per il titolo.