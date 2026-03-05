Novak Djokovic si presenta a Indian Wells con rinnovata determinazione e fiducia, forte della recente finale raggiunta agli Australian Open. Il campione serbo ha dichiarato di sentirsi ancora competitivo ai massimi livelli e pronto a sfidare i giovani dominatori del circuito.

Un inizio di stagione che rilancia le ambizioni

Djokovic ha definito l’inizio del 2026 “straordinario”, sottolineando come la finale a Melbourne, dopo aver superato in semifinale Jannik Sinner in una delle sue partite più epiche, abbia avuto un impatto significativo sul suo stato mentale.

“È stato un risultato fenomenale. Ho dimostrato prima di tutto a me stesso, ma anche agli altri, che posso ancora competere al massimo livello e battere questi ragazzi”, ha affermato.

Riferendosi alla finale persa contro Carlos Alcaraz, ha riconosciuto la superiorità dell’avversario: “Poi ho giocato un’altra grande partita con Carlos, che alla fine è stato semplicemente troppo forte”.

Motivazione, energia e voglia di continuare

A 38 anni, Djokovic ribadisce di non aver perso l’entusiasmo che lo accompagna da oltre vent’anni. “Mi piace ancora tantissimo l’adrenalina della competizione. Amo scendere in campo davanti ai tifosi ed essere competitivo. Sono ancora numero tre del mondo, quindi direi che non è affatto male.

Continuerò finché sentirò di avere ancora quell’energia”.

Il serbo parte come testa di serie numero tre a Indian Wells e potrebbe incrociare Alcaraz già in semifinale, in una possibile rivincita della finale australiana.

Il contesto del circuito attuale

Dopo la finale agli Australian Open del 30 gennaio 2026 Djokovic ha dichiarato: “Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io – aggiunge il serbo – so giocare a quel livello. È come se avessi vinto, ma lotterò contro il numero uno del mondo e spero di avere ancora benzina”.

Queste parole confermano la fiducia espressa da Djokovic, pur riconoscendo la forza degli avversari. Il contesto competitivo resta elevato, ma il serbo mostra di voler restare protagonista.