Inarrestabile Mathieu Van der Poel! Il campione del mondo di ciclocross ha conquistato l'ennesima vittoria della sua stagione nella tappa di Coppa del Mondo. Ad una settimana dall'appuntamento clou, i Mondiali di Hulst, VDP ha ribadito la sua superiorità venendo a capo di una gara molto complicata a causa di alcuni episodi. La sua Alpecin ha occupato tutto il podio, a coronamento di una stagione davvero magistrale di tutto il team.

🥇 Most UCI World Cup Victories Men:

🇧🇪 Sven Nys & 🇳🇱 Mathieu van der Poel - 50

🇧🇪 Van Aert - 17

🇧🇪 Iserbyt - 17

🇳🇱 Groenendaal - 13

🇧🇪 Albert - 11

🇧🇪 Pauwels - 11

🇳🇱 Van der Haar - 9

🇮🇹 Pontoni, 🇧🇪 Wellens, 🇨🇿 Stybar, 🇧🇪 Vanthourenhout - 7#CXWorldCup pic.twitter.com/4PGXjIzWve — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 24, 2026

VDP rimonta e vince ancora

La corsa di Maasmechelen, penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, si è aperta con un groviglio proprio in partenza.

Ne ha fatto le spese Joran Wyseure, che è rimasto diversi minuti a terra e poi è stato portato via in barella. Nei primi giri sono rimasti al comando Del Grosso, Vandeputte, Nys e Van der Poel, che ha adottato un approccio piuttosto attendista. La corsa è stata segnata da numerose forature e anche Van der Poel è stato costretto a perdere molto tempo per una gomma a terra.

Il campione del mondo ha forato in un tratto molto lontano dal box, ha perso una trentina di secondi e poi è partito alla rincorsa completando in breve il riaggancio. VDP ha poi rischiato una rovinosa caduta quando si è trovato davanti Nys impicciato in un passaggio molto impegnativo su un dosso accentuato, ma si è salvato con un equilibrismo.

Scampati i pericoli e gli episodi negativi, Van der Poel ha poi deciso di aprire decisamente il gas e ha fatto rapidamente la differenza sugli avversari. Negli ultimi due giri del circuito, il campione del mondo è volato via imprendibile, mentre Nys è finito in mezzo allo strapotere della Alpecin, che ha monopolizzato il podio.

Ora Hoogerheide e Mondiali

VDP ha conquistato il successo, con Del Grosso e Vandeputte a seguire e Nys al quarto posto. Domani, domenica 25 gennaio, la Coppa del Mondo di ciclocross si conclude a Hoogerheide. Poi, nel prossimo weekend, il ciclocross arriverà all'appuntamento clou della stagione, i Mondiali di Hulst.

Nella gara femminile si è assistito ad un bell'assolo di Puck Pieterse.

Alvarado ha avuto la meglio di Fouquenet nella volata per la seconda piazza, con Sara Casasola quarta e protagonista di una prova convincente dopo un periodo di lontananza dalle gare di Coppa per problemi di salute.