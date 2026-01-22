Dal 30 gennaio al 1° febbraio, il circuito di Hulst, nei Paesi Bassi, si prepara ad ospitare i Campionati Mondiali di ciclocross, un evento che promette di regalare emozioni forti e un probabile passo nella storia del ciclismo. Mathieu Van der Poel punta a conquistare l'ottavo titolo mondiale, un traguardo che lo proietterebbe al vertice dei plurivittoriosi della disciplina. Il fenomeno olandese detiene già il record di sette mondiali di ciclocross, in coabitazione con Eric De Vlaeminck. Una nuova vittoria, che appare molto probabile, gli permetterebbe di diventare il numero uno assoluto in questa prestigiosa classifica.

Tre giorni di corsa e sette titoli

Il programma dei Mondiali di ciclocross 2026 di Hulst si articola su tre giornate, da venerdì 30 gennaio e domenica 1° febbraio. La prima giornata sarà riservata alla staffetta mista, una prova che spesso è stata disertata da diversi big. Sabato il programma prevede al mattino la prova delle donne juniores, quindi quella degli uomini under 23 e infine il clou della corsa elite femminile.

Domenica si replica, con gli juniores al mattino, le ragazze under 23 a seguire e infine Van der Poel e compagnia alle 15.10. Sia Rai Sport che Eurosport - Discovery Plus trasmetteranno le gare del sabato e della domenica in diretta, mentre non è prevista nessuna copertura tv per la staffetta.

Tante carte da medaglia per l'Italia

L'Italia arriva al via dei Mondiali di ciclocross di Hulst con grandi ambizioni in molte gare. Se tra gli elite l'obiettivo è una top ten con Filippo Fontana, nella gara femminile Sara Casasola può inserirsi nella lotta per il podio, che per il resto sembra un affare quasi tutto olandese.

Gli azzurri hanno prospettive importanti anche nelle categorie giovanili, da cui sono arrivati grandi risultati in questa stagione. Purtroppo non ci sarà il campione europeo under 23 Mattia Agostinacchio, fermato qualche giorno fa da un'influenza da cui sta faticando a riprendersi. La EF gli ha consigliato un periodo di pausa e una serie di accertamenti.

Filippo Grigolini e Patrick Pezzo Rosola saranno tra i protagonisti della gara juniores, come Giorgia Pellizzotti tra le ragazze, senza dimenticare Stefano Viezzi tra gli under.

Il programma dei Mondiali di ciclocross

Venerdì 30 Gennaio:

13:35: Staffetta a squadre.

Sabato 31 Gennaio:

11:05: Donne Junior.

13:10: Uomini Under 23.

15:10: Donne Elite.

Domenica 1° Febbraio: