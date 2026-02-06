Arena ha presentato a Roma tre innovazioni destinate a ridefinire l’equipaggiamento per il nuoto competitivo: il costume da gara Powerskin Veloce, la linea di allenamento Hyperflow e gli occhialini da gara Air Sonic. L’obiettivo comune è offrire comfort, tecnologia e prestazioni senza compromessi.

Comfort e concentrazione: pilastri della performance

Recenti studi evidenziano come la mancanza di comfort sia un fattore sottovalutato che compromette la performance sportiva. L’abbigliamento, infatti, può influenzare la termoregolazione, la percezione dello sforzo e la risposta fisiologica.

Anche minime variazioni nelle proprietà del tessuto o nella vestibilità possono incidere significativamente su comfort e concentrazione. Pressione, attrito o disturbi sensoriali possono distogliere l’atleta dall’obiettivo. Il messaggio è chiaro: i nuotatori raggiungono il massimo potenziale quando costumi, abbigliamento da allenamento e occhialini sono stabili, confortevoli e privi di distrazioni, consentendo una piena concentrazione sull’acqua.

Powerskin Veloce: leggerezza, flessibilità e compressione dinamica

Progettato per nuotatori d’élite, Powerskin Veloce inaugura una nuova era nei costumi da gara ad alte prestazioni. Grazie all’innovativa tecnologia Hyperforce, il primo tessuto tensoelastico al mondo brevettato da Arena, il costume offre un perfetto equilibrio tra compressione, leggerezza e flessibilità.

La sua struttura, più leggera e flessibile, garantisce una libertà di movimento senza precedenti a ogni bracciata. Approvato da World Aquatics, è facile da indossare grazie all’eccezionale elasticità, scivolando su fianchi e spalle e riducendo lo stress pre-gara. Una volta indossato, il tessuto Hyperforce™ si attiva, garantendo alta compressione pur mantenendo flessibilità e libertà di movimento mai viste prima. A differenza del Powerskin Primo, che offre massima compressione ed è ideale per chi necessita di un elevato supporto muscolare, Powerskin Veloce è il cinquanta per cento più leggero ed è la scelta perfetta per chi ricerca velocità, grande mobilità e un livello di compressione più dinamico e raffinato.

Gli occhialini Air Sonic completano la nuova collezione per il nuoto competitivo. La tecnologia CloudFlex migliora ergonomia, stabilità e distribuzione della pressione intorno agli occhi. Il design adattivo, ispirato ai sistemi di ammortizzazione ad alte prestazioni, offre una vestibilità sicura e leggera in ogni nuotata. Le lenti rigide in policarbonato assicurano una visione chiara e priva di distorsioni, mentre la montatura idrodinamica con lenti integrate massimizza lo scivolamento e riduce la resistenza.

Conferme dalla comunicazione ufficiale Arena

La presentazione è stata avvalorata dalla comunicazione ufficiale di Arena, che ha lanciato la filosofia “Zero Distractions” con Powerskin Veloce, Hyperflow e Air Sonic.

Viene ribadito che “performance begins with comfort” e si sottolinea come Hyperforce™ sia il primo tessuto tensoelastico brevettato al mondo, progettato per offrire compressione, leggerezza e flessibilità. Il costume è approvato da World Aquatics, facile da indossare e il cinquanta per cento più leggero rispetto al modello Primo. La linea Hyperflow è una collezione di allenamento realizzata con fibre XLANCE® ed elastomeri riciclati, testata per sei mesi in sei paesi. Gli occhialini Air Sonic si distinguono per la tecnologia CloudFlex e un design idrodinamico che riduce la resistenza.

Queste conferme rafforzano il quadro delineato dalla presentazione odierna, evidenziando la coerenza tra comunicazione e innovazione tecnica.