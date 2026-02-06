La Federazione Italiana Rugby ha confermato oggi a Roma il proseguimento dell’iniziativa “Una Meta per il Futuro”, promossa insieme a Unicef. L’impegno trasforma ogni meta segnata dalla Nazionale nel Sei Nazioni in un contributo concreto per l’istruzione dei bambini in contesti di emergenza.

Le prossime partite e l’obiettivo

La campagna, come reso noto da ANSA, sarà rilanciata nelle partite che si disputeranno allo Stadio Olimpico di Roma: domani contro la Scozia e il 7 marzo contro l’Inghilterra. Per ogni meta realizzata dagli Azzurri, la FIR attiverà una raccolta fondi a favore dell’istruzione dei bambini e delle bambine in situazioni di emergenza umanitaria.

I kit “School in a Box”

Finora l’iniziativa ha raggiunto circa tremila bambini. I partner della FIR, insieme ai tifosi attraverso il sito della Federazione, potranno contribuire all’acquisto dei kit “School in a Box”. Si tratta di scatole contenenti materiale didattico essenziale per avviare una classe e garantire almeno tre mesi di istruzione a circa quaranta bambini in difficoltà.

Un impegno consolidato

L’iniziativa “Una Meta per il Futuro” è stata attivata anche durante le Quilter Nations Series del 2025, con analoghe modalità solidali. Per ogni meta segnata, veniva donata una School Box contenente materiale scolastico per una classe di quaranta alunni, grazie al supporto di partner come Suzuki Italia, Vittoria Assicurazioni e AVIS Italia.

L’impegno sociale della FIR e di Unicef nel contesto del rugby internazionale ha già consentito di raggiungere circa tremila bambini, confermando l’impatto concreto di questa collaborazione.