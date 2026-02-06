Arianna Fontana, portabandiera dell’Italia, ha condiviso la sua profonda emozione per l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto a Milano in vista della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. L’atleta ha definito l’esperienza “davvero un onore”.

Un incontro carico di significato

Fontana ha descritto la visita del Presidente Mattarella al Villaggio Olimpico come “molto speciale”. Ha sottolineato come la presenza del capo dello Stato, che “è rimasto con noi”, abbia rappresentato un momento di grande valore, con ascolto delle loro storie e parole di sostegno e incoraggiamento che “hanno significato più di quanto probabilmente sappia”.

La campionessa ha evidenziato il privilegio di aver potuto conversare direttamente con il Presidente, donandogli la giacca Italia Team come gesto di ringraziamento per il tempo e l’attenzione dedicati agli atleti. Il dialogo ha toccato temi come lo sport, la vita, i sacrifici, con la condivisione di esperienze personali. Fontana si è detta “grata per il tempo, le parole e l’energia” portate dal Presidente.

La vigilia della cerimonia inaugurale

Nel giorno in cui sfilerà con la bandiera italiana, Arianna Fontana ha voluto condividere le intense emozioni vissute nel Villaggio Olimpico. L’incontro con il Presidente Mattarella, che ha portato un messaggio di vicinanza e incoraggiamento, si è svolto alla vigilia della cerimonia di apertura, in programma questa sera a San Siro, che darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali.

Il Presidente al Villaggio Olimpico

L’incontro tra Fontana e il Presidente Mattarella si è svolto proprio al Villaggio Olimpico. Il capo dello Stato ha dedicato tempo agli atleti, ascoltando le loro testimonianze e offrendo parole di incoraggiamento, in un clima di grande partecipazione e condivisione, confermando la vicinanza delle istituzioni al mondo sportivo in un momento così significativo.