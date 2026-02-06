Nadia Battocletti, reduce dal secondo successo consecutivo nel cross al Campaccio, si prepara al suo esordio stagionale indoor. La mezzofondista trentina gareggerà nei 1.500 metri a Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, che si terrà domani al Centro Deportivo Municipal Gallur.

Obiettivi e contesto agonistico

Dopo il trionfo nel cross, Battocletti punta a una prova di rilievo nella capitale spagnola. L'atleta potrebbe tentare di avvicinare il record italiano indoor di 4’03"59, attualmente detenuto da Marta Zenoni. A Madrid, Nadia sarà affiancata da altri sei azzurri, tra cui Ludovica Cavalli, che torna in gara dopo il successo del 2024 e il suo personale indoor di 4’07"01.

Percorso verso i Mondiali indoor

Il meeting madrileno rappresenta una tappa cruciale nel percorso di avvicinamento ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 20 al 22 marzo. Successivamente a Madrid, Battocletti sarà impegnata nei 3.000 metri il 19 febbraio a Liévin. In questa stessa località, lo scorso anno, ha stabilito il record nazionale con il tempo di 8’30"82.

Il cast italiano a Madrid vedrà anche la partecipazione di Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Eloisa Coiro negli 800 metri, Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro nei 60 ostacoli femminili. Saranno presenti anche atlete di rilievo internazionale come Anna Wielgosz e Anita Horvat, medagliate agli ultimi Europei indoor. Leonardo Fabbri, invece, inizierà la sua stagione in Sudafrica, con test a Parow e Stellenbosch, prima di rientrare in Europa per Liévin e altri appuntamenti.

Dettagli dell'evento e prospettive

La venticinquenne, bicampionessa europea di cross country, guiderà la pattuglia italiana a Madrid con l'obiettivo di sfidare il primato italiano indoor. Il suo prossimo impegno, come già anticipato, sarà nei 3.000 metri a Liévin, dove detiene già il record nazionale. Il meeting di Madrid si svolgerà nel Centro Deportivo Municipal Gallur, sede della quarta tappa del World Indoor Tour Gold, un evento di alto livello che riunisce atleti da tutto il mondo in una cornice tecnica e competitiva di primo piano.