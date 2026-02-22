L’Italia ha raccolto segnali incoraggianti al meeting Gold del World Indoor Tour di Toruń, in vista dei Mondiali Indoor in programma tra un mese nella stessa sede. Zaynab Dosso ha centrato la finale dei 60 metri femminili, mentre Leonardo Fabbri si è distinto nel getto del peso, confermando la buona condizione degli atleti azzurri.

Dosso in finale nei 60 metri

Zaynab Dosso ha superato con successo la batteria dei 60 metri, assicurandosi un posto nella finale. Al suo fianco, si è qualificata anche Amy Hunt. Questo risultato sottolinea la presenza della velocista italiana tra le protagoniste della competizione.

Fabbri tra i migliori nel peso

Nella gara del getto del peso maschile, Leonardo Fabbri ha ottenuto un piazzamento di rilievo. La competizione ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori specialisti a livello mondiale, rendendo il risultato dell'atleta italiano particolarmente significativo.

Contesto e prospettive

Il meeting di Toruń rappresenta l’ultima tappa Gold del World Indoor Tour e funge da importante prova generale in vista dei Campionati Mondiali Indoor. Questi ultimi si svolgeranno dal 20 al 22 marzo nella medesima arena. Le prestazioni di Dosso e Fabbri offrono indicazioni positive per la spedizione italiana.

Il World Indoor Tour e i Mondiali

Il circuito del World Indoor Tour, giunto alla sua edizione 2026, è un evento di portata globale con settantasette meeting distribuiti in ventiquattro Paesi.

Le otto tappe Gold, inclusa quella di Toruń che chiude il circuito, offrono ai vincitori di ciascuna disciplina un bonus di diecimila dollari e una wild card per i Mondiali Indoor. La tappa polacca assume quindi un'importanza strategica, essendo l'ultima opportunità per molti atleti di testarsi nell'arena che ospiterà l'evento iridato dal 20 al 22 marzo.