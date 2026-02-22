Lewis Hamilton ha affidato ai social un messaggio carico di determinazione al termine dei test pre‑stagionali in Bahrain, rilanciando le sue ambizioni e quelle della Ferrari in vista del Mondiale 2026. Il britannico ha voluto voltare pagina dopo un 2025 “troppo brutto per essere vero”, chiuso senza podi, e ha espresso una nuova consapevolezza: “Per un momento avevo dimenticato chi fossi… So cosa va fatto. Sarà una stagione infernale”.

Un reset mentale e una promessa di riscatto

Hamilton ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile, definendo il 2025 “triste, incolore e avaro di gioie”.

Tuttavia, il post su Instagram ha un tono di rinascita: “Sono rigenerato e riposato. Non vado da nessuna parte, restate con me”. Con queste parole, il pilota ha voluto smentire le voci di un possibile ritiro anticipato e ribadire il suo legame con la squadra e i tifosi.

Fiducia nel team e nella nuova SF‑26

Le sensazioni positive non derivano solo dalle parole. Nei test in Bahrain, la nuova Ferrari SF‑26 ha evidenziato progressi in velocità, affidabilità e gestione delle gomme, oltre a soluzioni tecniche innovative come l’ala posteriore in grado di ruotare di 270°. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, mentre Hamilton ha raccolto riscontri incoraggianti alternandosi al volante con il compagno di squadra.

Hamilton ha espresso anche orgoglio per il lavoro di squadra: “È stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un’auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Questa sensazione non stanca mai”.

Verso Melbourne con nuova energia

Il campionato scatterà in Australia dal 6 all’8 marzo. Hamilton si presenterà a Melbourne come un pilota ritrovato, deciso a lasciarsi alle spalle le ombre del passato recente e a scrivere, insieme alla Ferrari, una storia diversa.

Contesto tecnico e clima nel paddock

Il messaggio di Hamilton arriva in un momento in cui la nuova Formula 1 sta cambiando volto.

La SF‑26, presentata a gennaio, è il primo modello sviluppato secondo le nuove normative tecniche e ha mostrato un design rinnovato e soluzioni aerodinamiche avanzate. Leclerc ha brillato nei test, alimentando l’ottimismo su un possibile ritorno della Ferrari ai vertici fin dalle prime gare.