Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, confermando il suo eccezionale stato di forma dopo il successo nel superG. Nella stessa giornata, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno ottenuto l’argento nello snowboard cross a squadre miste, regalando un’altra grande soddisfazione all’Italia.

Brignone domina il gigante femminile

Nella competizione del gigante femminile, Brignone ha siglato il miglior tempo complessivo con 2:13.50. Al suo fianco sul podio, con un distacco di 0,62 secondi, si sono piazzate Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, entrambe argento.

Lara Della Mea ha concluso in quarta posizione a soli 0,67 secondi, mentre Sofia Goggia si è classificata decima a 0,87 secondi. Mikaela Shiffrin ha terminato undicesima, a 0,92 secondi dalla vetta.

La vittoria di Brignone segna il suo secondo oro in questi Giochi, consolidando la sua leadership nello sci alpino femminile.

Moioli e Sommariva sul podio

Nello snowboard cross a squadre miste, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono aggiudicati la medaglia d’argento grazie a una prestazione di alto livello che li ha proiettati in finale. Il secondo posto ottenuto conferma la competitività italiana anche in questa disciplina.

Una giornata intensa per l’Italia

La giornata di domenica 15 febbraio si è rivelata particolarmente ricca di eventi e soddisfazioni per l’Italia.

Oltre ai due podi nello sci alpino e nello snowboard, la staffetta maschile di sci di fondo ha conquistato il bronzo. Nel biathlon e nel curling femminile, gli atleti azzurri hanno dimostrato grande determinazione.

I risultati chiave della giornata

