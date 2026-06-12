Il mercato dei difensori potrebbe presto entrare nel vivo e coinvolgere alcune delle principali protagoniste della Serie A. Roma, Juventus e Napoli sono infatti alla ricerca di rinforzi per i rispettivi reparti arretrati e nelle ultime ore starebbero prendendo quota scenari destinati a intrecciarsi. Lucumi potrebbe infatti scatenare un duello fra giallorossi e bianconeri mentre Gila resterebbe l'obiettivo principale dei partenopei.

Lucumí nel mirino di Roma e Juventus: tutto dipende da Bremer e Ndicka

Tra i nomi più caldi del momento c'è quello di John Lucumí.

Il centrale colombiano del Bologna continua a raccogliere estimatori grazie alle ottime prestazioni offerte nelle ultime stagioni e, secondo le indiscrezioni di mercato, sarebbe finito nel mirino sia della Juventus sia della Roma.

Per i bianconeri il difensore rossoblù rappresenterebbe una delle principali alternative nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Gleison Bremer. Il brasiliano continua infatti ad avere mercato e un'eventuale cessione costringerebbe la dirigenza della Continassa a individuare un sostituto di livello. Attenzione però alla concorrenza della Roma. A Trigoria il classe 1998 potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Evan Ndicka dovesse lasciare la Capitale.

Il centrale ivoriano rappresenta infatti uno dei pochi elementi della rosa in grado di garantire una plusvalenza significativa, fattore particolarmente importante per i conti giallorossi in vista della scadenza del 30 giugno. In caso di addio dell'ex Eintracht Francoforte, Lucumí sarebbe tra i primi nomi valutati per raccoglierne l'eredità.

Il Napoli insiste per Gila: la decisione passa da Lotito

Restando in tema difensori, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta a Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio continua a essere considerato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto arretrato partenopeo e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Dalla Capitale filtrano inoltre segnali che potrebbero favorire l'operazione. Il nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, infatti, non considererebbe Gila un elemento imprescindibile all'interno del proprio progetto tecnico. La decisione finale sarebbe stata rimessa direttamente al presidente Claudio Lotito, che davanti a un'offerta ritenuta congrua potrebbe dare il via libera alla cessione. La soglia individuata sarebbe quella dei 30 milioni di euro, cifra che il Napoli starebbe valutando attentamente.