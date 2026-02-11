Mercoledì 11 febbraio l'Italia torna protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 con una giornata ricca di appuntamenti. Le competizioni spaziano dal Super-G maschile al biathlon femminile, fino allo slittino doppio, disciplina in cui gli azzurri, pur partendo da outsider, nutrono ambizioni concrete.

Il programma azzurro del giorno

La giornata si apre con la combinata nordica. Alle 11.30, sulla pista Stelvio, si disputa il Super-G maschile, con la partecipazione di Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.15, l'attenzione si sposta sull'individuale femminile di biathlon, che vedrà in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. In serata, alle 17.00 e 17.51, sono in programma le manche dello slittino doppio, sia femminile che maschile. Per le azzurre gareggiano Andrea Voetter e Marion Oberhofer, mentre per gli uomini scendono in pista le coppie Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier. Il programma prosegue con competizioni di curling, pattinaggio di figura, snowboard, speed skating e hockey su ghiaccio.

Slittino doppio: fiducia da outsider

Nel contesto dello slittino doppio, sia femminile che maschile, l'Italia è accreditata del ruolo di outsider.

Le atlete Voetter e Oberhofer si presentano alla prima manche con una solida fiducia, frutto di buone prestazioni nelle prove precedenti. Anche le coppie maschili puntano a ottenere risultati inaspettati, consapevoli delle sfide ma determinate a lottare con tenacia fino all'ultimo centesimo.

Competizioni in programma

Il calendario ufficiale prevede per l'11 febbraio otto titoli in palio, con un programma intenso che vede gli atleti italiani impegnati in discipline tecniche, di resistenza e di grande spettacolo. Lo slittino doppio si svolgerà sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, con due manche per ciascuna categoria e la presenza di almeno una coppia italiana per ogni specialità.