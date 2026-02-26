Nel weekend di fine febbraio, il calendario del grande ciclismo si fa ancora più intenso e affollato. Mentre prosegue il Giro di Sardegna, scattato mercoledì 25, al nord si apre il suggestivo scenario delle classiche con la Het Nieuwsblad. Contemporaneamente si continua a correre anche in Francia, con due semiclassiche che ripercorrono parte dei tracciati degli ultimi europei. Tutte le corse saranno trasmesse da Eurosport e le piattaforme Discovery Plus e HBO MAX, ma con qualche novità interessante anche da parte della Rai.

Ciclismo, per la Het Nieuwsblad anche la corsa femminile

Iniziato mercoledì 25 febbraio, il Giro di Sardegna prosegue fino a domenica 1° marzo. La corsa viene trasmessa ogni giorno alle 13.40 con diretta TV su Rai Sport, streaming su Rai Play e anche sulle piattaforme Discovery Plus e HBO Max, ma senza commento in italiano.

Il weekend del 28 febbraio - 1° marzo propone un programma davvero ricco. In Belgio si apre la stagione delle classiche con la Het Nieuwsblad, al sabato, e la Kuurne - Buxelles - Kuurne alla domenica. La Het Nieuwsblad ripercorre il finale del vecchio Giro delle Fiandre, il percorso che era adottato dalla Ronde fino al 2011, con il Muro di Geraardsbergen e il Bosberg nel finale.

La corsa sarà trasmessa da Eurosport e dalle relative piattaforme di streaming a partire dalle 13.30. La diretta della gara femminile partirà invece alle 16.

Domenica il programma del weekend d'apertura classiche del nord si completa con la Kuurne - Bruxelles - Kuurne, una corsa dal tracciato più semplice, adatta ai velocisti, ma che spesso ha riservato delle sorprese. La corsa sarà in diretta su Eurosport, Discovery Plus e HBO Max dalle 14.30, ma si potrà seguire in streaming anche su Rai Play Sport.

In Francia con Seixas e Scaroni

Contemporaneamente al Giro di Sardegna e alle classiche del Belgio, si corrono anche due gare in Francia, la Faun Ardèche Classic al sabato e la Faun Drome Classic alla domenica.

Al via di queste corse sono attesi anche Paul Seixas, Cristian Scaroni, Matteo Jorgenson, Ben Healy, Marc Hirschi e Mattias Skjelmose. La Faun Ardeche di sabato 28 febbraio sarà in diretta a partire dalle 13.55, la Faun Drome Classic di domenica 1° marzo dalle 13.45.