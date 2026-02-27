Jasmine Paolini ha ritrovato il sorriso al Mérida Open, torneo WTA 500 in corso sui campi in cemento della capitale dello Yucatán. L'azzurra si è imposta con un netto 6‑0, 6‑2 sull’australiana Priscilla Hon, n. 136 del ranking, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.

In gara grazie a una wild card, Paolini ha esordito direttamente al secondo turno e ha dominato l’incontro in poco più di un’ora, imponendosi con autorità e senza concedere alcuna incertezza.

“Sono molto felice di essere tornata in Messico”

Al termine del match, Paolini ha commentato: “Di solito nel tennis si gioca sempre negli stessi posti, ma sono molto felice di visitarne uno nuovo.

I tornei in Messico sono sempre belli, ben organizzati e il pubblico è davvero appassionato, quindi sono felice di essere tornata in Messico e di essere per la prima volta a Mérida”.

Prossimo ostacolo: Katie Boulter

Nei quarti di finale, Paolini affronterà la britannica Katie Boulter, n. 69 del ranking, che tre settimane fa ha conquistato il suo quarto titolo WTA a Ostrava. La vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per la tennista italiana, che torna a vincere dopo un periodo difficile e rilancia le sue ambizioni nel torneo messicano.

Il rendimento di Paolini nel torneo

Paolini ha vinto 12 dei 14 game disputati, confermando un rendimento solido al servizio e una gestione efficace dei punti chiave.

La sua percentuale di prime palle in campo è risultata elevata, e ha mostrato grande efficacia anche con la seconda, limitando gli errori e capitalizzando le occasioni di break.

La britannica Boulter, sua prossima avversaria, arriva al match con una serie positiva e rappresenta un test importante per Paolini, che cercherà di proseguire il suo percorso nel torneo.