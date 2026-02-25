Dopo oltre un mese di corse, il ciclismo sta per aprire anche uno dei suoi palcoscenici più suggestivi, quello delle classiche del nord. La stagione del ciclismo in Belgio scatta con il weekend d'apertura del 28 febbraio - 1° marzo, che prevede prima la Het Nieuwsblad e quindi la Kuurne Bruxelles Kuurne. Sabato 28 è un giorno speciale per il ciclismo, quello in cui si torna a parlare di muri, pavè, stradine di campagna in cui ognu curva nasconde un'insidia, il tipico scenario delle classiche fiamminghe che da sempre affascina corridori e appassionati.

Si comincia con la Het Nieuwsblad, corsa che ripercorre molti dei muri più classici delle Fiandre, mentre la Kuurne di domenica 1° marzo sarà una corsa più favorevole alle ruote veloci.

Ciclismo, l'apertura della stagione in Belgio

La Het Nieuwsblad è una vera festa per il ciclismo in Belgio, un primo giorno di scuola in un territorio in cui la passione per le corse è una religione. Quest'anno il percorso è stato modificato e reso più imprevedibile con l'aggiunta di un paio di difficoltà nel finale. La prima parte della corsa è abbastanza semplice. Il vero finale della Het Nieuwsblad inizia a circa 70 chilometri dal traguardo. Il primo banco di prova è il muro di Eikenberg, seguito a breve dal Wolvenberg.

I corridori dovranno affrontare subito dopo i difficili tratti in pavé di Kerkgate e Jagerij, che precedono la cruciale salita del Molenberg.

È proprio qui che i grandi nomi del ciclismo si sono distinti in passato, spesso separando i più forti dagli altri. La corsa continua nel suo intreccio di muri e tratti di pavè con la consueta trilogia Haaghoek-Leberg-Berendries. Dal Berendries mancano solo 34 chilometri al traguardo di Ninove. A differenza degli anni passati, però, quest'edizione introduce ulteriori difficoltà. Le nuove salite di Tenbosse e Parikeberg, non offrono un momento di respiro ai corridori, e potrebbero far arrivare il gruppo agli ultimi muri già molto più selezionato.

Geraardsbergen e Bosberg come ultimi muri

Il finale sale sul leggendario Muro di Geraardsbergen, punto chiave del vecchio percorso del Fiandre, quello adottato fino al 2011 . Se il destino della gara non sarà già definito dopo questo iconico tratto, l'impegnativo Bosberg rappresenta un ulteriore ostacolo da superare. Una volta scollinati, mancheranno solo dodici chilometri fino al traguardo di Ninove. Come nell'edizione precedente, l'arrivo è fissato in Elisabethlaan, una scelta strategica che offre un finale ampio e in leggera salita, ideale per gli sprint decisivi.

Al via della Het Nieuwsblad ci saranno molte stelle delle grandi classiche, proponendo un primo confronto dell'esaltante stagione che culminerà con il Giro delle Fiandre. Sia mathieu Van der Poel che Wout van Aert inizieranno qui la loro stagione, ma ci saranno anche Jasper Philipsen, Paul Magnier, Bini Girmay, Tim Wellens, Tom Pidcock e il campione uscente Soren Waerenskjold.

La Het Nieuwsblad sarà trasmessa in diretta dai canali Eurosport e dalle piattaforme Diuscovery Plus e HBO Max a partire dalle 13.30 di sabato 28 febbraio.