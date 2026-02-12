Elisabetta Cocciaretto è pronta a scendere in campo a Doha per il suo primo quarto di finale in un torneo WTA 1000. L’azzurra affronterà Jelena Ostapenko nel match in programma oggi, giovedì 12 febbraio, sul Campo Centrale del Qatar TotalEnergies Open.

La vittoria contro Ann Li e la scalata nel ranking

Il cammino di Cocciaretto è proseguito con una vittoria sofferta ma significativa contro Ann Li negli ottavi di finale. Dopo una battaglia durata quasi tre ore, l’italiana ha trionfato 7‑6, 5‑7, 6‑4, ribaltando una situazione che sembrava compromessa.

Nel primo set ha salvato cinque palle set, nel secondo ha perso il servizio quando serviva per chiudere, ma nel terzo ha rimontato da 2‑4 per imporsi e conquistare il pass per i quarti.

“È un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”, ha commentato Cocciaretto dopo il match, sottolineando la sua determinazione a proseguire la scalata nel ranking, che l’ha portata attualmente alla trentanovesima posizione.

Il confronto con Ostapenko e le prospettive

Oggi Cocciaretto affronterà Jelena Ostapenko, numero ventiquattro del mondo, che ha già raggiunto la finale in questo torneo nelle edizioni del 2016 e del 2025. Il match si giocherà sul Campo Centrale alle ore tredici, ora italiana, e rappresenta una grande occasione per l’italiana di entrare tra le prime quattro del torneo.

Il confronto tra le due è già avvenuto in passato: l’ultimo precedente risale al 2024 sull’erba di Birmingham, vinto da Cocciaretto per 6‑3, 6‑3. La lettone, però, ha dimostrato solidità in questo torneo, avendo superato con autorità Osorio negli ottavi.

Contesto e precedenti nel torneo

Il Qatar TotalEnergies Open, torneo WTA 1000 in corso a Doha dall’8 al 14 febbraio, rappresenta uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito femminile. Cocciaretto, entrata nel tabellone principale come lucky loser, ha già ottenuto un successo di rilievo contro Coco Gauff, numero cinque del mondo, nei sedicesimi, prima di battere Ann Li e raggiungere i quarti per la prima volta in carriera in un evento di questo livello.

Ostapenko, da parte sua, ha mostrato continuità e solidità, superando Osorio con un doppio 6‑3 e confermando di essere una delle protagoniste attese del torneo.