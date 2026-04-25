Caty McNally ha segnato un momento significativo nel suo percorso tennistico, conquistando la sua prima vittoria in carriera contro una giocatrice classificata tra le prime dieci del mondo. L'atleta statunitense, ventiquattrenne di Cincinnati, ha superato la canadese Victoria Mboko con un netto 6-4, 6-1 al torneo di Madrid, dimostrando una notevole determinazione e capacità di adattamento dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni.

Il rientro di McNally nel circuito è avvenuto dopo oltre un anno di stop forzato, causato da un intervento al gomito che l'aveva fatta scivolare fuori dalla Top 1000 del ranking mondiale.

Questa vittoria contro Mboko, giunta dopo una serie di otto sconfitte consecutive contro avversarie della Top 10, rappresenta un vero punto di svolta. “È stato un viaggio davvero lungo per arrivare qui”, ha affermato McNally. “Ho spesso vinto un set contro le migliori, ma non ero mai riuscita a chiudere la partita. Questa settimana mi sono concentrata proprio su questo aspetto, mettendo insieme due set.”

Una vittoria frutto di strategia e resilienza

Nel corso del match a Madrid, McNally ha saputo sfruttare al meglio il suo servizio in kick, il rovescio slice e un efficace drop shot per prendere il controllo della partita dopo un primo set equilibrato, aggiudicandosi gli ultimi cinque giochi consecutivi.

La tennista statunitense aveva già affrontato Mboko agli Australian Open, dove aveva subito una sconfitta in due set. Questa volta, però, ha saputo capitalizzare le occasioni presentatesi. “Sapevo di dover restare concentrata su ogni punto”, ha dichiarato. “In Australia ero avanti di due break nel secondo set, ma non ho sfruttato le mie chance. Volevo essere forte, una vera guerriera, e giocare con aggressività controllata.”

Sebbene sia conosciuta per il suo stile di gioco offensivo e per la predilezione per le superfici rapide, McNally ha rivelato di sentirsi sempre più a suo agio sulla terra battuta. “La terra si adatta al mio gioco quando mi concedo il tempo di adattarmi”, ha spiegato. “Posso essere creativa e usare il drop shot.

Non sempre funziona, ma imparo da ogni situazione. Cerco di essere un’artista in campo e costruire i punti nel modo giusto.”

L'esperienza nel doppio al servizio del singolare

Già numero undici del mondo in doppio e detentrice di nove titoli in questa specialità, McNally ambisce ora a trasferire questa preziosa esperienza anche nei tornei di singolare. Attualmente classificata al numero 52 in doppio, ha recentemente conquistato il titolo a Charleston in coppia con Desirae Krawczyk. “Ho sempre pensato che il doppio abbia un ruolo importante nel mio successo in singolare”, ha sottolineato. “Si giocano costantemente punti decisivi, break point, e si acquisiscono quelle ripetizioni sotto pressione.

Oggi ho finalmente messo tutto insieme, e questo mi ha dato molta fiducia, dimostrando che appartengo a questo livello.”

Con questa significativa vittoria, McNally si prepara ad affrontare Katerina Siniakova nel terzo turno del torneo di Madrid. La sua prestazione conferma la volontà di competere ai massimi livelli anche nella disciplina del singolare, segnando un passo avanti importante nella sua carriera.

Il percorso delle americane a Madrid

La prestazione di McNally si inserisce in un contesto positivo per il tennis americano, con ben sei giocatrici statunitensi qualificate al terzo turno del torneo di Madrid. Il successo contro Mboko rappresenta un segnale incoraggiante della crescita della tennista, che ora punta a consolidare la sua posizione tra le migliori del circuito mondiale.