Oggi a Livigno, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prende il via la gara maschile di snowboardcross. Tre atleti italiani sono al via: Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari, tutti considerati outsider per le medaglie.

La giornata si apre alle 10.00 con la prima manche di qualifica. Gli ottavi di finale sono previsti per le 13.45, mentre le finali si terranno alle 14.56. L’evento si svolge nel Livigno Snow Park, teatro delle sfide olimpiche di questa specialità.

Gli azzurri in gara

Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari rappresentano l’Italia nella prova individuale maschile.

Visintin, già bronzo individuale e argento a squadre a Pechino 2026, è il nome più noto del trio. Sommariva, reduce da un quinto posto nella prima tappa di Coppa del Mondo in Cina, appare in buona forma. Ferrari, alla sua seconda esperienza olimpica dopo Pechino, completa il gruppo.

Contesto internazionale e aspettative

La stagione ha visto finora solo due tappe di Coppa del Mondo, a causa delle cancellazioni di Isola 2000 e Gudauri. A Cervinia, il podio è stato dominato dai francesi, con Jonas Chollet primo davanti al fratello Aidan e al neozelandese Adam Lambert. In Cina, Jakob Dusek ha vinto la prima gara, seguito da Eliot Grondin e Lambert. Nella seconda gara, Lambert ha preceduto Alessandro Hämmerle e Nathan Pare.

Sommariva ha ottenuto il miglior risultato italiano con un quinto posto nella prima gara cinese.

Orari e programma della giornata

La prima manche di qualifica è in programma alle 10.00. Il tabellone ad eliminazione diretta inizierà alle 13.45, con le finali previste per le 14.56.

Analisi delle competizioni

La Coppa del Mondo ha evidenziato un predominio di atleti francesi e nordamericani. Jonas Chollet ha trionfato a Cervinia, seguito dal fratello Aidan e da Adam Lambert. In Cina, Jakob Dusek si è imposto nella prima gara, con Eliot Grondin e Lambert a completare il podio. Nella seconda prova, Lambert è giunto primo, precedendo Alessandro Hämmerle e Nathan Pare. Il miglior piazzamento italiano è stato il quinto posto di Sommariva nella prima gara cinese.