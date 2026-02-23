La stagione del ciclismo professionistico in Italia è pronta a scattare con un gradito ritorno. Dopo una lunga pausa di ben 15 anni, il Giro di Sardegna torna nel calendario con un format in cinque tappe, dal via di Castelsardo di mercoledì 25 febbraio all'arrivo di Olbia di domenica 1° marzo. Il percorso prevede un paio di tappe facili per velocisti e altre tre frazioni più mosse, ma senza arrivi in salita nè cronometro. Il Giro di Sardegna sarà trasmesso ogni giorno, da mercoledì 25 febbraio a domenica 1° marzo, sia da Rai Sport che da Eurosport, con dirette a partire dalle ore 13.40.

Le tappe del Giro di Sardegna

Mercoledì 25 febbraio 1° tappa Castelsardo - Bosa 189 km. La difficoltà maggiore è il Valico di Villanova Monteleone, salita lunga ma a 60 km dall'arrivo. Il percorso poi è costellato di brevi salite e saliscendi, finale con 5 km di discesa e un breve piano verso Bosa.

189 km. La difficoltà maggiore è il Valico di Villanova Monteleone, salita lunga ma a 60 km dall'arrivo. Il percorso poi è costellato di brevi salite e saliscendi, finale con 5 km di discesa e un breve piano verso Bosa. Giovedì 26 febbraio 2° tappa Oristano - Carbonia 136 km. Tappa breve, con il Gpm di Valico di Montecani a 30 km dall'arrivo. L'ultima parte è in discesa e pianura.

136 km. Tappa breve, con il Gpm di Valico di Montecani a 30 km dall'arrivo. L'ultima parte è in discesa e pianura. Venerdì 27 febbraio 3° tappa Cagliari - Tortolì 168 km. Solo due Gpm di 3° categoria in questa giornata riservata agli sprinter.

168 km. Solo due Gpm di 3° categoria in questa giornata riservata agli sprinter. Sabato 28 febbraio 4° tappa Arbatax - Nuoro 153 km. E' la frazione più impegnativa, con la lunga salita di Su Pradu, 12 km al 6%, da scollinare a 27 km dall'arrivo.

153 km. E' la frazione più impegnativa, con la lunga salita di Su Pradu, 12 km al 6%, da scollinare a 27 km dall'arrivo. Domenica 1° marzo 5° tappa Nuoro - Olbia 177 km. Finale per velocisti, con un lungo circuito attorno ad Olbia nell'ultima parte della tappa.

Squadre e corridori

Al via del Giro di Sardegna vedremo due squadre World Tour, Soudal Quickstep e XDS Astana, sei Professional e ben 15 Continental.

Tra i favoriti per la vittoria finale spiccano i nomi di Filippo Zana e Gianmarco Garofoli, entrambi nella Soudal Quickstep, team che potrebbe essere il faro della corsa.

Una dei principali motivi di interesse della corsa è la presenza di molte squadre vivaio dei top team del World Tour, a partire da Lidl Trek, UAE e RedBull Bora. In queste formazioni vedremo molti talenti tra i più promettenti della nuova generazione. Grande attesa c'è per Lorenzo Mark Finn, il campione del mondo under 23, ma anche per i due spagnoli Pericas e Torres della UAE.