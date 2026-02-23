Il Festival di Sanremo si prepara ad accogliere sul palco dell’Ariston tre protagoniste indiscusse delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. La loro presenza, prevista per mercoledì, segna un momento di unione tra il mondo della musica e quello dello sport, celebrando insieme i successi azzurri.

Le campionesse sul palco dell’Ariston

L'annuncio della partecipazione delle tre atlete è giunto durante una conferenza stampa tenutasi nella città ligure. Fontana, Lollobrigida e Vittozzi saliranno sul palco del Teatro Ariston mercoledì, portando con sé l'eco delle medaglie conquistate ai Giochi Invernali.

Questa iniziativa mira a riconoscere i risultati straordinari ottenuti dall’Italia, che ha stabilito un nuovo primato nel numero complessivo di medaglie a Milano‑Cortina, con un bottino di trenta, di cui dieci d’oro.

Un palmarès da record

Arianna Fontana ha ulteriormente consolidato il proprio status di leggenda olimpica, raggiungendo quota quattordici podi e affermandosi come l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi. Francesca Lollobrigida ha brillato con una doppietta d’oro nei tremila e cinquemila metri dello speed skating, dimostrando come sia possibile raggiungere traguardi eccezionali anche in età matura e da mamma. Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia il primo titolo olimpico individuale femminile nella disciplina del biathlon.

La loro presenza sul palco rappresenta un ponte simbolico tra sport e spettacolo, unendo due universi apparentemente distanti ma profondamente complementari.

Inclusione e sport paralimpico

Il palco di Sanremo darà spazio anche a rappresentanti dello sport paralimpico. Accanto alle campionesse olimpiche, saliranno lo sciatore alpino ipovedente Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla sua guida Andrea Ravelli, e la campionessa di curling in carrozzina Giuliana Turra. La loro partecipazione rafforza ulteriormente il messaggio di inclusione e rappresentanza, in vista delle prossime Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, in programma dal 6 al 15 marzo.

I dettagli della partecipazione

Le tre atlete saranno protagoniste della seconda serata del Festival, prevista per mercoledì.

Fontana, con tre medaglie conquistate a Milano‑Cortina, ha portato il suo totale a quattordici, un record assoluto per un atleta italiano. Lollobrigida, trentacinque anni, ha ottenuto l’oro nei tremila e cinquemila metri, mentre Vittozzi, trentuno anni, ha siglato il primo oro olimpico italiano individuale femminile nel biathlon, nella 10 km pursuit. Anche Bertagnolli, plurimedagliato paralimpico, e Turra saranno presenti per promuovere i valori dello sport paralimpico.