Si è chiusa la Regular Season della Serie A1 di pallavolo femminile, con l’ultima giornata che ha definito in maniera ufficiale il tabellone dei Playoff Scudetto. Dal prossimo weekend scatteranno i Quarti di Finale, articolati al meglio delle tre gare, con Gara 1 e Gara 2 in programma domenica 1 e mercoledì 4 marzo e l’eventuale Gara 3 fissata nel fine settimana del 7-8 marzo. Il lato sinistro del tabellone vedrà la capolista Conegliano affrontare Busto Arsizio, oltre al derby piemontese tra Novara e Chieri. Nella parte destra, invece, Scandicci se la vedrà con Bergamo, mentre Milano incrocerà Vallefoglia.

Un tabellone che promette equilibrio e spettacolo sin dal primo turno, con diverse sfide che si preannunciano combattute.

Gli altri verdetti in Serie A1: salvezza e retrocessioni

L’ultima giornata ha emesso anche i verdetti in chiave salvezza. A festeggiare la permanenza in Serie A1 sono state San Giovanni, Cuneo e Macerata, che si giocheranno insieme a Firenze i Playoff Challenge. Retrocedono invece in Serie A2 Monviso e Perugia. Con il quadro completo, ora l’attenzione si sposta interamente sui Playoff Scudetto: Conegliano parte con i favori del pronostico, ma le inseguitrici hanno dimostrato nel corso dell’anno di poter mettere in discussione qualsiasi gerarchia.

La classifica della Regular Season

La stagione regolare ha confermato la supremazia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha chiuso al primo posto con 72 punti, frutto di un percorso quasi impeccabile per continuità e qualità di gioco. Alle sue spalle Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, entrambe a quota 62, ma con diverso quoziente set. Quarta l’Igor Gorgonzola Novara con 55 punti, gli stessi della Reale Mutua Fenera Chieri '76, sorpassata nell’ultima giornata. Sesta la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con 40 punti, settima Volley Bergamo a 34 e ottava l’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio con 29, ultima qualificata ai Playoff. Nona Il Bisonte Firenze a 28 punti, decima Honda Cuneo Granda Volley a 24, undicesima Omag-Mt San Giovanni In Marignano sempre a 24, dodicesima Cbf Balducci Hr Macerata con 23. Infine tredicesima Wash4green Monviso Volley a 21 e ultima la Bartoccini-Mc Restauri Perugia con 17 punti.