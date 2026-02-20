A due mesi e mezzo dal via del Giro d'Italia, RCS Sport ha annunciato ufficialmente l'elenco delle squadre al via. Il regolamento del ciclismo prevede che ai grandi giri prendano parte 23 squadre. Sono iscritte d'ufficio le 18 formazioni del World Tour e a queste si aggiungono le 3 squadre che hanno ottenuto i punteggi più alti nella classifica della stagione precedente. Gli ultimi due posti sono a disposizione degli organizzatori, che possono invitare due squadre tra quelle che si sono classificate tra le prime 30 nella graduatoria UCI.

Golden tickets awarded 💥 World Tour giants and wild cards. Giro d’Italia 2026 is ready 🚴‍♂️🔥

Chiamate anche Bardiani e Polti

In realtà, quest'anno RCS Sport ha avuto a disposizione tre inviti, perchè una delle squadre Professional che avrebbe avuto diritto a partecipare, la Cofidis, ha rinunciato. Le wild card sono così finite alle due squadre Professional italiane classificate tra le prime 30 e quindi eleggibili per l'invito, la Bardiani CSF 7 Saber e il Team Polti Visit Malta. La terza ed ultima wildcard è andata alla Unibet Rose Rockets, squadra francese che sarà al debutto al Giro d'Italia.

La Unibet è una squadra dalla storia decisamente particolare. Fondata dallo youtuber Bas Tietema, è cresciuta enormemente tra la scorsa e questa stagione, in cui ha ingaggiato corridori di grande nome come Dylan Groenewegen e Wout Poels.

Tietema: 'Vogliamo una tappa'

"Siamo molto grati per l'opportunità di partecipare al nostro primo Grande Giro" ha commentato Tietema non appena ricevuta la conferma della wildcard. "Il Giro è una delle corse più iconiche del ciclismo, ed essere lì con la Unibet Rose Rockets è una pietra miliare per l'intero progetto. La wildcard è un riconoscimento del lavoro dei nostri corridori, dello staff e dei partner e ci dà l'opportunità di mostrarci a un pubblico internazionale ancora più ampio sul palcoscenico più importante del nostro sport", ha aggiunto Tietema.

Tietema ha parlato anche degli ambiziosi obiettivi della squadra, che si presenterà al via con uno degli sprinter più forti del gruppo, Dylan Groenewegen. "Non andremo al Giro solo per gareggiare; vogliamo essere competitivi. Il nostro obiettivo è vincere una tappa, e la prima tappa si presenta subito come un'opportunità per uno sprint con la maglia rosa in palio. Fin dal primo giorno, vogliamo essere visibili, correre in modo aggressivo e avere un impatto", ha detto l'olandese.