Il Comitato Paralimpico della Repubblica Ceca ha annunciato il proprio boicottaggio della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali, in programma a Verona. La decisione nasce dalla ferma opposizione alla partecipazione di atleti russi e bielorussi, ritenuta incompatibile con i valori dello sport.

La posizione del Comitato Ceco

In una nota ufficiale, il Comitato ha chiarito la propria posizione: “Non siamo d’accordo con la partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi; siamo sempre stati contrari al loro ritorno in qualsiasi forma e abbiamo votato di conseguenza all’Assemblea Generale”.

Il comunicato prosegue specificando le modalità del boicottaggio: “Ci uniremo alla nazionale ucraina nel boicottare la cerimonia di apertura. Ciò significa che i nostri rappresentanti non saranno presenti all’inaugurazione dei Giochi a Verona, non avremo portabandiera a Cortina e non filmeremo i messaggi degli atleti che dovevano essere trasmessi durante la cerimonia”.

Partecipazione sportiva garantita

Nonostante il boicottaggio della cerimonia, gli atleti cechi parteciperanno regolarmente alle competizioni. La delegazione sarà composta da almeno ventuno atleti paralimpici impegnati in quattro discipline sportive. Tra questi figurano tre sciatrici alpine, due fondiste paralimpiche – inclusa Simona Bubeníčková, che gareggerà anche nel biathlon paralimpico – e una squadra di hockey paralimpico.

Contesto e significato della protesta

Il gesto del Comitato Paralimpico Ceco si inserisce in un contesto internazionale segnato dalle tensioni legate alla guerra in Ucraina. La scelta di boicottare la cerimonia di apertura, pur confermando la partecipazione sportiva, sottolinea una posizione netta che privilegia i valori etici dello sport rispetto alla mera rappresentanza istituzionale.