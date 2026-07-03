Il conto alla rovescia è terminato. Il Tour de France 2026 prende ufficialmente il via sabato 4 luglio dall'affascinante scenario di Barcellona con una spettacolare cronosquadre. Una prima tappa breve, ma intensa, che assegnerà la prima maglia gialla della centotredicesima edizione e definirà subito i primi distacchi reali tra i big della classifica generale.

Ad aprire le danze sulla pedana di partenza sarà la formazione spagnola della Caja Rural-Seguros RGA, al suo storico debutto alla Grande Boucle, mentre l'ultimo team a scendere in strada sarà l'armata della UAE Team Emirates XRG guidata da Tadej Pogačar.

Il percorso: velocità nella prima parte, finale duro a Montjuïc

I corridori dovranno affrontare un tracciato di 19,6 chilometri caratterizzato da due anime ben distinte, capace di mettere a dura prova sia la coordinazione del treno nei tratti pianeggianti che la resistenza individuale sulle rampe finali.

Prima parte (da Barcellona-Fòrum a Plaça d'Espanya): I primi 14 chilometri si sviluppano su vialoni ampi, pianeggianti e molto veloci, ideali per gli specialisti del passo. I blocchi dovranno trovare subito la massima efficienza aerodinamica sfiorando la Sagrada Família.

Seconda parte (Le salite di Montjuïc): Superata Plaça d'Espanya, il finale si fa improvvisamente tortuoso ed esigente. Le squadre dovranno scalare la Côte de Montjuïc (1 chilometro al 5,2% di pendenza media). Dopo una veloce discesa di 1,4 chilometri, si affronterà l'ultimo strappo della Côte du Stade Olympique (800 metri al 7% di pendenza). Il traguardo è posto all'altezza dello Stadio Olimpico, teatro dei Giochi del 1992.

La regola chiave che cambia la tattica

A differenza delle cronosquadre tradizionali, dove il tempo viene storicamente preso sul quarto o quinto corridore del treno, a Barcellona il tempo della squadra sarà preso sul primo corridore in assoluto che taglierà il traguardo.

Questa novità regolamentare permetterà alle squadre di "spremere" i propri passisti nella prima metà pianeggiante, lasciando poi via libera ai capitani e agli scalatori puri per scatenarsi a tutta sulle pendenze di Montjuïc. Attenzione però ai distacchi individuali: i corridori che si staccheranno lungo il percorso riceveranno in classifica generale il loro tempo effettivo di arrivo. Gestire le forze sarà fondamentale per evitare pesanti passivi fin dal primo giorno.

Ordine di partenza

Le 23 squadre prenderanno il via a intervalli regolari di 5 minuti l'una dall'altra. Il primo team scatterà alle ore 17:05, mentre i blocchi dei grandi favoriti per la vittoria finale (Lidl-Trek, Red Bull-Bora, Visma, UAE) si concentreranno nell'ultima mezz'ora, regalando un finale ad altissima tensione agonistica.

17:05 - Caja Rural - Seguros RGA

17:10 -Team Picnic PostNL

17:15 - TotalEnergies

17:20 - Tudor

17:25 - Groupama - FDJ

17:30 - Pinarello - Q36.5

17:35 - Cofidis

17:40 - Lotto Intermarché

17:45 - Movistar Team

17:50 - NSN Cycling Team

17:55 - Uno-X Mobility

18:00 - Team Jayco AlUla

18:05 - Alpecin - Premier Tech

18:10 - Soudal Quick-Step

18:15 - Netcompany Ineos

18:20 - Bahrain Victorious

18:25 - XDS Astana Team

18:30 - Decathlon CMA CGM Team

18:35 - EF Education - EasyPost

18:40 - Lidl-Trek

18:45 - Red Bull - Bora - Hansgrohe

18:50 - Team Visma | Lease a Bike

18:55 - UAE Team Emirates XRG.

Dove vederla in TV e Streaming: La cronosquadre di apertura del Tour de France 2026 sarà trasmessa integralmente in diretta sulle piattaforme streaming e broadcast di Eurosport, Discovery Plus e HBO MAX.

La diretta inizierà ancora prima della partenza della prima squadra, alle 16.45, con telecronaca a quattro voci di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Vladimir Belli e Moreno Moser.

Rai Due inizierà la diretta a partire dalle 17.20, quando saranno partite le prime quattro squadre.