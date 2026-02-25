L’Italia si prepara a schierare una squadra di sei atleti nello sci nordico e nel biathlon per le Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, evento in programma dal 6 al 15 marzo. Tra i convocati, spicca la figura di Giuseppe Romele, 34enne bergamasco, già protagonista con medaglie mondiali e olimpiche, considerato il punto di riferimento della delegazione azzurra.

I protagonisti della squadra

Giuseppe Romele, nato nel 1991, vanta un palmarès di rilievo, con due medaglie d’oro conquistate ai Mondiali 2023 nelle discipline long distance e middle distance.

A queste si aggiunge il bronzo nella middle distance ottenuto ai Giochi di Pechino 2022. Christian Toninelli, atleta già presente alle edizioni di Pechino 2022 e PyeongChang 2018, ha ottenuto risultati significativi, tra cui una top‑10 in staffetta open, middle distance e sprint. Ai Mondiali 2025, si è classificato ventesimo nella 10 km. Michele Biglione, che ha partecipato alle Paralimpiadi quattro anni fa senza raggiungere la top‑10 nelle gare di 18 km, middle distance e sprint, mira a migliorare la sua nona piazza nella long distance ottenuta ai Mondiali 2023. Un ulteriore risultato incoraggiante per lui è il quarto posto nella 10 km nell’ultima tappa di Coppa del Mondo disputata in Polonia.

La squadra accoglie inoltre tre atleti al loro debutto olimpico: Marco Pisani, Mattia Dal Pastro e Giuseppe Spatola. Pisani ha recentemente preso parte a una prova di Coppa del Mondo di parabiathlon in questa stagione. Dal Pastro e Spatola, pur non avendo brillato nelle ultime uscite del massimo circuito internazionale, rappresentano nuove energie per il team.

Prospettive per i Giochi di casa

La squadra maschile italiana di sci nordico e biathlon paralimpico si presenta dunque con un mix equilibrato di atleti esperti e giovani talenti emergenti. Romele incarna la punta di diamante della spedizione, forte del suo consolidato successo internazionale. Gli altri atleti nutrono l'ambizione di emergere e migliorare i propri risultati, con l'obiettivo di ben figurare in occasione dei Giochi di casa.

Il contesto delle Paralimpiadi Milano‑Cortina 2026

La delegazione italiana per Milano‑Cortina 2026, secondo le indicazioni del Comitato Italiano Paralimpico, sarà composta da 40 atleti, suddivisi in 35 uomini e 5 donne, affiancati da tre atleti‑guida. Questi atleti saranno impegnati in sei discipline: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e para ice hockey. Per quanto riguarda le discipline dello sci nordico e biathlon, oltre a Giuseppe Romele, sono stati convocati Christian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione. Le competizioni si svolgeranno negli impianti di Predazzo.