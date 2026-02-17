È il momento decisivo per la nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio: dopo tre sconfitte nella fase a gironi, l’Italia affronta la Svizzera in un match da dentro o fuori, valido per i playoff delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026.

La squadra, allenata da Jukka Jalonen, ha concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, registrando tre sconfitte contro Svezia, Slovacchia e Finlandia. In queste partite, gli azzurri hanno incassato diciannove gol, segnandone solo quattro. Ora, per la prima volta nella sua storia, l’Italia ha la possibilità di raggiungere i quarti di finale, un’impresa che si prospetta tutt’altro che semplice.

Le dichiarazioni degli atleti

“Per i giocatori è duro preparare quattro match in sei giorni, ma anche disegnarle a livello tattico non è semplice”, ha spiegato l’assistente allenatore Thomas Tragust, evidenziando la difficoltà della preparazione in un contesto così intenso. L’attaccante Giovanni Morini, che milita nel campionato svizzero e conosce bene gli avversari, ha aggiunto: “Sarà un altro match durissimo. Loro sono una delle squadre più forti al mondo e, nonostante abbiano avuto qualche infortunio, possiedono enormi qualità. Serviranno altri 60 minuti di sacrificio da parte nostra. Dobbiamo ritrovare l’intensità messa sul ghiaccio con Svezia e Slovacchia, e poi potremo crearci le nostre possibilità.”

Contesto della competizione

L’Italia ha iniziato il suo cammino olimpico con una sconfitta per 5‑2 contro la Svezia, seguita da un 3‑2 contro la Slovacchia e un pesante 11‑0 contro la Finlandia.

La Svizzera, invece, ha concluso la fase a gironi in quinta posizione nel gruppo A, ottenendo una vittoria per 4‑0 sulla Francia, una sconfitta contro il Canada e un successo ai rigori contro la Repubblica Ceca. La vincente tra Italia e Svizzera affronterà poi la Finlandia nei quarti di finale.

La partita è in programma alla Milano Rho Ice Hockey Arena alle 12.10.

Posizionamento della Svizzera

La Svizzera ha concluso la fase a gironi in seconda posizione nel gruppo A, totalizzando cinque punti grazie a una vittoria contro la Francia, una sconfitta contro il Canada e un successo ai rigori contro la Repubblica Ceca. Questo risultato le ha garantito l’accesso diretto ai playoff, dove affronterà l’Italia in una sfida cruciale per il passaggio del turno.