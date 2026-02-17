Il 17 febbraio 2026 si disputa la seconda tappa dell’UAE Tour, una cronometro individuale di 12,2 km su Hudayriyat Island. Dopo il successo di Isaac Del Toro nella prima frazione, Antonio Tiberi è chiamato a confermarsi nella sfida contro il tempo.

La prova odierna si svolge interamente su un tracciato pianeggiante di 12,2 km, con partenza e arrivo sull’isola di Hudayriyat. Il primo corridore a partire è il francese Rémi Cavagna alle 12:50 ora locale (le 9:50 in Italia), mentre Del Toro partirà per ultimo alle 15:14 locali (le 12:14 italiane), secondo le regole eccezionali stabilite per questa tappa.

Contesto e protagonisti

La cronometro segue la prima tappa, vinta da Isaac Del Toro grazie a uno scatto decisivo a 300 metri dal traguardo, che gli ha permesso di precedere Cees Bol e Antonio Tiberi. Quest’ultimo, con una prestazione brillante, ha dimostrato di poter essere protagonista anche nella prova contro il tempo.

Il tracciato di oggi, completamente pianeggiante, favorisce i cronoman puri e rappresenta un’occasione per ribaltare la classifica generale. Il fatto che Del Toro parta per ultimo aggiunge suspense alla sfida.

Dettagli tecnici e ordine di partenza

Il percorso di 12,2 km è caratterizzato da un fondo stradale in ottime condizioni e da un dislivello minimo, rendendolo ideale per mantenere alte velocità.

L’ordine di partenza, non basato sulla classifica generale, prevede partenze ogni minuto, con Del Toro riservato all’ultima posizione.

Il via ufficiale è previsto alle 9:50 italiane, con l’ultimo corridore al via alle 12:14 italiane. Questo schema garantisce una cronometro fluida e spettacolare, con continui confronti tra i migliori specialisti.

Analisi del percorso

Il percorso della seconda tappa è stato confermato, sottolineandone la natura completamente pianeggiante e favorevole ai cronoman, con poche curve e asfalto perfetto. La cronometro di 12,2 km su Hudayriyat Island è considerata una delle più veloci del calendario, ideale per chi punta a guadagnare secondi preziosi in classifica.

Inoltre, il tracciato è stato inserito nel percorso ufficiale dell’UAE Tour 2026, che si svolge dal 16 al 22 febbraio e comprende sette tappe, tra cui due arrivi in salita e diverse frazioni per velocisti.