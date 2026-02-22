USA‑Canada, la finale più attesa del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina. Il duello nordamericano chiude la competizione con due squadre imbattute pronte a contendersi l’oro olimpico. L’incontro si disputa oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 14:10 all’Arena Santa Giulia (PalaItalia) di Milano.

Il cammino verso la finalissima

Gli Stati Uniti hanno dominato il proprio girone, archiviando le sfide contro Lettonia (5‑1), Danimarca (6‑3) e Germania (5‑1) con nette vittorie. Nei quarti di finale, la squadra a stelle e strisce ha incontrato maggiore resistenza contro la Svezia, superata solo all’overtime per 2‑1.

La semifinale ha visto però gli americani imporsi con un netto 6‑2 contro la Slovacchia, guadagnandosi con autorevolezza l’accesso alla finale.

Un percorso analogo è stato seguito dal Canada. La nazionale nordamericana ha concluso la fase a gironi con vittorie convincenti contro Repubblica Ceca (5‑0), Svizzera (5‑1) e Francia (10‑2). I quarti di finale hanno visto un match combattuto contro la Cechia, risolto con un 4‑3 all’overtime. La semifinale contro la Finlandia è stata altrettanto tirata, con il Canada che ha prevalso per 3‑2.

Il contesto della sfida

La finale tra Stati Uniti e Canada rappresenta un classico intramontabile dell’hockey su ghiaccio. Le due nazionali, storicamente tra le più dominanti a livello mondiale, arrivano all’appuntamento odierno imbattute, promettendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative per la chiusura del torneo maschile.

Informazioni sulla trasmissione

La finale olimpica si gioca domenica 22 febbraio alle 14:10 all’Arena Santa Giulia di Milano. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay. La copertura televisiva e streaming include anche Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. L’incontro segna la terza finale olimpica tra le due nazionali con giocatori NHL, dopo quelle di Salt Lake City 2002 e Vancouver 2010, entrambe vinte dal Canada.