Larissa Iapichino ha conquistato la vittoria nella gara di salto in lungo al meeting indoor di Karlsruhe, con una misura eccellente di 6,84 metri. Parallelamente, Federico Riva ha siglato il nuovo record italiano dei 1500 metri indoor, fermando il cronometro a 3’33"94. Entrambe le prestazioni rappresentano risultati di grande spessore per l’atletica italiana in terra tedesca.

La prestazione di Iapichino nel lungo

La campionessa europea di salto in lungo ha dimostrato la sua superiorità fin dalle prime battute, aprendo la competizione con un salto di 6,77 metri.

Ha poi proseguito con 6,60, per poi trovare il balzo decisivo di 6,84 al terzo tentativo. Successivamente, ha scelto di non effettuare il quarto salto, ha commesso un nullo al quinto e ha concluso la gara con 6,61 al sesto. La competizione ha visto al secondo posto la francese Hilary Kpatcha, con 6,73 metri, e al terzo la serba Milica Gardasevic, con 6,46.

Il primato italiano di Riva nei 1500 metri

Federico Riva ha percorso la distanza dei 1500 metri in 3’33"94, abbattendo di quasi due secondi il precedente record italiano detenuto da Ossama Meslek (3’35"63, stabilito nel 2024). Il mezzofondista romano, alla sua prima uscita stagionale, si è classificato al secondo posto, alle spalle del francese Azeddine Habz (3’33"26), grazie a una notevole accelerazione nell'ultimo giro.

Altri risultati dal meeting di Karlsruhe

Il meeting di Karlsruhe, tappa Gold del World Indoor Tour, ha offerto altre performance di rilievo. La britannica Georgia Hunter‑Bell ha realizzato la migliore prestazione mondiale stagionale nei 1500 metri correndo in 4’00"04. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha superato l’asticella a 2,01 metri nel salto in alto. Filippo Randazzo si è piazzato al quinto posto nei 60 metri, con il tempo di 6"63.

Il nuovo record italiano di Riva, attestato a 3’33"94, è stato ufficialmente confermato, consolidando la sua posizione come limite nazionale indoor stabilito a Karlsruhe.