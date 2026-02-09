Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato l’accesso alle semifinali del doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. La qualificazione è arrivata nonostante la sconfitta serale contro la Gran Bretagna, maturata dopo un pomeriggio in cui la coppia azzurra aveva ottenuto un successo netto contro la Repubblica Ceca, rilanciando così le proprie ambizioni.

Il cammino verso le semifinali

Nel primo incontro della giornata, la coppia italiana ha superato la Repubblica Ceca con un punteggio di 8-2. Questa vittoria ha consolidato la loro posizione nel girone, avvicinando significativamente la qualificazione alle semifinali.

In serata, tuttavia, è arrivata la sconfitta per 9-6 contro la Gran Bretagna. Nonostante questo risultato, Constantini e Mosaner hanno ottenuto il pass per le semifinali grazie alla contemporanea sconfitta della Svizzera contro la Norvegia. Questo esito ha permesso agli azzurri di mantenere un piazzamento utile nella classifica finale del girone.

Il contesto e le prospettive

La qualificazione è maturata in virtù di una combinazione di risultati: la vittoria contro la Repubblica Ceca e la sconfitta della Svizzera sono stati determinanti per consentire agli azzurri di accedere alle semifinali, nonostante il ko incassato contro la Gran Bretagna.

Ora la coppia italiana può guardare con fiducia al prosieguo del torneo.

La consapevolezza di aver raggiunto questa fase della competizione è alta, ma è altrettanto chiaro che servirà una prestazione di alto livello per puntare a una medaglia.

Risultati incrociati decisivi

La qualificazione è stata favorita anche da altri risultati del girone. La sconfitta del Canada contro la Corea del Sud ha contribuito a definire la classifica finale. L’Italia, pur avendo perso contro la Gran Bretagna, ha beneficiato di questi risultati incrociati per staccare il pass per le semifinali, dimostrando la complessità strategica della competizione.