Novak Djokovic è stato avvistato tra il pubblico della Milano Ice Skating Arena di Assago durante la gara a squadre di pattinaggio di figura. Il campione serbo, reduce dalla finale agli Australian Open, è stato ripreso mentre si godeva l’atmosfera tra un evento e l’altro, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente.

La presenza di Djokovic ad Assago

La presenza di Djokovic è stata registrata nella serata dell’8 febbraio 2026 all’Unipol Forum di Assago, sede delle gare di pattinaggio di figura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. Il tennista è stato inquadrato tra gli spettatori durante la competizione a squadre, mentre si lasciava coinvolgere dalla musica e dagli applausi.

Il contesto sportivo olimpico

Djokovic, reduce dalla finale degli Australian Open dove ha sconfitto Jannik Sinner in semifinale, era già stato visto a San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. La sua presenza sulle tribune dell’Ice Skating Arena ha aggiunto un tocco di celebrità a una serata già ricca di emozioni sportive.

La Milano Ice Skating Arena

La Milano Ice Skating Arena, nota anche come Unipol Forum, è il palazzetto che ospita le gare di pattinaggio di figura e short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. Situata ad Assago, ha una capienza significativa e una lunga storia di eventi sportivi e culturali.

La gara a squadre di pattinaggio di figura, in programma l’8 febbraio, ha visto in scena le migliori nazionali del mondo, con l’Italia tra le protagoniste. La presenza di una figura come Djokovic ha contribuito a sottolineare il legame tra sport diversi e l’attrattiva globale dell’evento.