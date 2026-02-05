Uno dei grandi spunti di interesse della stagione di ciclismo 2026 che è appena partita è la caccia di Tadej Pogačar alle due classiche monumento che ancora mancano al suo palmares, la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. Il campione del mondo ha dato più volte l'assalto alla Sanremo, che continua a sfuggirgli, mentre ha debuttato con un secondo posto alla Roubaix dello scorso anno. Secondo Jens Voigt, ex corridore tedesco e ora opinionista nel mondo del ciclismo, la presenza di un altro gigante come Mathieu Van der Poel rappresenta un ostacolo difficilmente superabile per le ambizioni di Pogačar.

'Per VDP sarà impossibile vincere Lombardia e Liegi finchè ci sarà Tadej'

Voigt, durante un episodio del podcast “Domestique Hotseat”, ha dichiarato: “È quasi impossibile per Pogacar vincere gare come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo finché Van der Poel sarà ancora in attività e in buona forma”.

L’ex corridore tedesco ha sottolineato come il fuoriclasse olandese si adatti perfettamente a queste tipologie di classiche, ritenute più favorevoli alle sue caratteristiche. Infatti, Pogačar ha già subito due sconfitte nella Milano-Sanremo contro Van der Poel, il quale ha anche giocato un ruolo chiave nel successo del compagno di squadra Jasper Philipsen.

Nella sua analisi, Jens Voigt ha spiegato che lo stesso principio vale anche a parti invertite.

Sia Pogacar che VDP potrebbero vincere tutte e cinque le classiche monumento se uno dei due uscisse di scena rapidamente: "Finché Pogacar sarà ancora in attività e avrà l’ambizione di vincere, sarà quasi impossibile per Van der Poel conquistare le corse monumento con più salite, come la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia”.

Voigt: 'Mi piace molto la loro rivalità'

L’interesse suscitato dalla rivalità tra Pogačar e Van der Poel è palpabile nel panorama del ciclismo attuale. Voigt stesso si è detto entusiasta di questa sfida stellare, definendola una spinta verso la grandezza: "Mi piace molto la rivalità, la ricerca della grandezza e la vittoria di tutte e cinque le Classiche Monumento.

E questo anno dopo anno. Loro danno davvero il massimo e creano uno spettacolo fantastico".

Questa rivalità non solo arricchisce il mondo del ciclismo, ma alza anche il livello di performance di entrambi gli atleti, costringendoli a superarsi continuamente. In conclusione, la sfida tra lo sloveno e l'olandese promette di essere una delle più affascinanti della storia recente del ciclismo. Mentre Pogačar cerca di espandere il proprio palmarès con vittorie nelle classiche più iconiche, Van der Poel continuerà a ostacolarlo con la sua presenza dominante.