Nadia Battocletti inaugura la sua stagione indoor venerdì 6 febbraio al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid, partecipando alla quarta tappa Gold del World Indoor Tour. L'atleta trentina, reduce dal secondo successo consecutivo al Cross del Campaccio, si cimenterà nei 1500 metri con l'ambizioso obiettivo di puntare al record italiano in sala.

Il debutto e l'obiettivo cronometrico

La campionessa europea del mezzofondo ha scelto una distanza più breve del solito per il suo esordio in pista coperta: i 1500 metri. L'obiettivo è ambizioso: superare il limite italiano indoor di 4’03"59, stabilito da Marta Zenoni.

Nella scorsa stagione, Battocletti ha sfiorato il primato nazionale assoluto outdoor con 3’58"15, dimostrando di possedere le potenzialità per puntare al record in sala.

Il contesto e il programma successivo

La tappa madrilena rappresenta un passaggio chiave nel percorso di avvicinamento ai Mondiali indoor di Torun, in programma dal 20 al 22 marzo. Dopo Madrid, Battocletti sarà impegnata il 19 febbraio a Liévin nei 3000 metri, distanza in cui detiene già il record italiano indoor.

Il cast azzurro e le avversarie

A Madrid, oltre a Battocletti, saranno presenti altri atleti italiani: Ludovica Cavalli, che torna in gara dopo il successo del 2024 e vanta un personale indoor di 4’07"01. Saranno presenti anche Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Eloisa Coiro negli 800 metri e la coppia Elisa Di Lazzaro–Giada Carmassi nei 60hs.

Tra le avversarie più temibili figura l’etiope Birke Haylom, leader mondiale dell’anno con 4’00"62 corsi a Ostrava.

Il ritorno sui 1500 metri indoor

Battocletti tornerà a correre i 1500 metri indoor per la prima volta dopo cinque anni, in occasione del World Indoor Tour Gold di Madrid. La sua ultima gara su questa distanza in pista coperta risale al 2021 a Padova, con un tempo di 4’20"44. Nel frattempo, ha migliorato sensibilmente il suo personale outdoor, scendendo a 3’58"15, e punta ora a colmare il divario con il record italiano indoor.