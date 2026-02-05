La pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo ha ospitato la seconda giornata di prove ufficiali per il singolo maschile di slittino, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Dominik Fischnaller si è messo in evidenza ottenendo un terzo e un primo posto nelle prime due discese, dimostrando una notevole sintonia con il tracciato olimpico. Anche Leon Felderer e Alex Gufler hanno mostrato buone prestazioni, con piazzamenti di rilievo tra i migliori atleti in gara.

Risultati delle prime due manche

Nelle prime due manche disputate, Fischnaller ha conquistato un terzo posto nella prima e ha primeggiato nella seconda, confermando la sua competitività.

Leon Felderer ha ottenuto un quarto e un terzo posto, mentre Alex Gufler si è posizionato dodicesimo e tredicesimo nelle rispettive manche, mostrando un buon potenziale.

Programma delle prossime prove

Il programma prevede la terza manche alle 14:30, seguita immediatamente dalla quarta e ultima prova della giornata. L’attesa è alta per definire la griglia di partenza della competizione che assegnerà le medaglie olimpiche.

La pista “Eugenio Monti”

La pista “Eugenio Monti” è un impianto polifunzionale per bob, slittino e skeleton situato a Cortina d’Ampezzo. Recentemente oggetto di un rinnovamento per accogliere le gare dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, il tracciato è stato adeguato nel 2025 per garantire i massimi standard di sicurezza richiesti dalle federazioni internazionali. L’impianto porta il nome del celebre olimpionico Eugenio Monti.