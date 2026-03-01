Si è conclusa ad Olbia l'edizione della rinascita del Giro di Sardegna, tornato nel calendario del ciclismo professionistico dopo quindici anni di assenza. La corsa ha vissuto un'ultima giornata abbastanza tranquilla, con una tappa per velocisti che ha permesso a Davide Donati di mettere a segno la sua personale doppietta e a Filippo Zana di sigillare il successo nella classifica finale.

Fuga solitaria di Perani

Per la sua quinta e ultima tappa, il Giro di Sardegna ha proposto un percorso semplice di 177 chilometri da Nuoro a Olbia.

La corsa ha affrontato subito il Valico di Su Pradu, da un versante diverso rispetto a quello scalato nella decisiva frazione di ieri, e poi tanta pianura e qualche saliscendi per una prevedibile volatona finale. La tappa è andata via in modo molto lineare, con una fuga solitaria di Riccardo Perani, 22enne della Beltrami TSA Tre Colli. Il gruppo ha controllato facilmente la situazione, andando a riprendere Perani ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Nel finale si è registrata un'estemporanea azione di Diego Uriarte (Kern Pharma), prontamente raggiunto dal gruppo lanciato ormai a tutta velocità verso lo sprint.

Il Team Ukyo e la RedBull Bora Rookies si sono fuse per aprire la strada ai rispettivi sprinter, Yoshiki Terada e Davide Donati.

Sul lungo rettilineo finale, Donati ha atteso il momento opportuno per poi aprire la sua volata e andare a vincere davanti a Davide Persico (MBH Bank) e Tilen Finkst (Solution Tech). Egholm ha chiuso quarto davanti a Penalver e Zanoncello, i velocisti di Polti VisitMalta e Bardiani CSF, le nostre migliori squadre Professional che in questo contesto non di altissimo livello non sono riuscite ad emergere come ci si attendeva.

Ora Laigueglia e Strade Bianche

La classifica generale è rimasta invariata. Filippo Zana (Soudal Quickstep) ha portato senza problemi la sua maglia di leader fino a Olbia ed è così il vincitore di questo rinato Giro di Sardegna.

Con lui sul podio finale salgono anche il compagno di squadra Gianmarco Garofoli a 46'' e Alessandro Verre a 1'39'', che ha così concretizzato una buona prova di tutta la MBH.

Il calendario del ciclismo professionistico italiano proseguirà ora con il Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 4 marzo, e quindi con il grande appuntamento della Strade Bianche di sabato 7 marzo.