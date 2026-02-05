La stagione 2026 delle classiche di primavera del ciclismo professionistico rischia di aver già perso uno dei protagonisti più attesi. Mads Pedersen è rimasto coinvolto in una maxicaduta nella prima tappa della Volta Valenciana, la corsa spagnola in cui ieri ha iniziato la sua stagione. Il campione del mondo di Harrogate è stato costretto al ritiro ed è stato portato in ospedale per accertamenti. L'incidente purtroppo ha avuto conseguenze gravi: Pedersen ha riportato la frattura del polso sinistro e della clavicola destra.

La Lidl-Trek: 'Ridurre al minimo l'impatto sugli obiettivi stagionali'

Questo infortunio rappresenta un duro colpo per il corridore danese e per il suo team Lidl-Trek, visto che la parte più importante della sua stagione, quella delle classiche di primavera, non è molto lontana. "Non è il miglior inizio d'anno", ha dichiarato Pedersen tramite un post su Instagram, esprimendo il suo disappunto con un tono di eufemismo. Tuttavia, si è mostrato determinato: "Ma tornerò", ha assicurato ai suoi tifosi.

Il team Lidl-Trek ha confermato l'entità dell'infortunio di Mads Pedersen, sottolineando come la salute del ciclista sia la priorità principale in questo momento critico. "L'obiettivo è raggiungere il miglior recupero possibile per ridurre al minimo l'impatto sui suoi obiettivi stagionali", ha dichiarato il team con un comunicato.

Questo stop lascia i tifosi e gli appassionati di ciclismo in attesa di aggiornamenti sul recupero e sul potenziale ritorno alle competizioni, soprattutto in vista della campagna di classiche primaverili.

Sempre alla ricerca della prima classica monumento

Mads Pedersen non ha ancora vinto nessuna classica monumento, dovendosi scontrare con due fenomeni assoluti come Van der Poel e Pogacar, ma è da anni uno dei princali protagonisti di questa parte della stagione, spesso con prestazioni generose e di forte impatto temperamentale. Nelle monumento, Pedersen vanta due secondi e un terzo posto al Giro delle Fiandre e due terzi posti alla Parigi - Roubaix.

Tra le altre classiche spicca il tris di vittorie alla Gand - Wevelgem e i successi ottenuti alla Kuurne Bruxelles Kuurne e alla Classica di Amburgo.