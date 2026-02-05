Fredrik Moeller è stato costretto al forfait nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a seguito di una grave caduta. L'incidente è avvenuto mercoledì 4 febbraio durante la prima prova cronometrata sulla pista Stelvio di Bormio. Il 25enne atleta norvegese è scivolato poco dopo il secondo intermedio ed è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale. Questo infortunio ha compromesso la sua partecipazione alla seconda prova cronometrata, rendendo di fatto impossibile la sua presenza nella discesa.

Moeller non è nuovo a problemi fisici stagionali; era già caduto in Val Gardena prima di Natale, fortunatamente senza conseguenze.

La sua stagione era iniziata con risultati promettenti nel super-G negli Stati Uniti, con un quinto posto a Copper Mountain e un secondo a Beaver Creek. Successivamente, tuttavia, ha incontrato maggiori difficoltà, rientrando nella top 30 solo una volta, con un ventiquattresimo posto nel super-G di Kitzbühel.

Condizioni e prospettive di recupero

Le prime indicazioni sull'infortunio suggeriscono che la gravità sia inferiore alle attese. Si parla infatti di una lussazione alla spalla, una condizione che potrebbe consentire un rientro relativamente rapido. Questa eventualità lascia aperta la possibilità di un recupero lampo per la gara di super-G, in programma per l’undici febbraio. La partecipazione alla discesa, invece, appare ormai preclusa, dato che per gareggiare sarebbe stato necessario completare una prova cronometrata entro sabato sette febbraio.

Dinamica dell’incidente e impatto sulle gare

La dinamica dell’incidente è stata confermata: Moeller è caduto durante la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. Il conseguente trasporto in elicottero all’ospedale ha immediatamente sollevato dubbi sulla sua presenza alle Olimpiadi. Anche in questo caso, le informazioni convergono su un problema alla spalla che mette a serio rischio la sua partecipazione alle gare successive, in particolare alla discesa libera.